AI工具越來越普及，不少人使用ChatGPT時卻發現回覆過於冗長。根據外媒《TechRadar》報導，只要在提問中加入一句「extremely lazy person here」（這裡有個非常懶的人），就能讓ChatGPT自動精簡內容、直切重點，大幅提升實用性，成為近期熱門的AI使用技巧之一。
AI為何常「講太多」？問題出在訓練方式
根據外媒《TechRadar》報導，ChatGPT在設計上強調「完整性」，因此常傾向提供詳盡說明，甚至加入過多細節與背景資訊，導致回答看起來專業，但不一定最實用。
這種「過度解釋」的特性，讓不少用戶覺得需要花時間篩選重點，反而降低效率。
神奇關鍵句曝光！加一句話立刻變精簡
報導指出，只要在提問中加入「extremely lazy person here」（這裡有個非常懶的人），就能改變AI的回覆方式。
這句話會讓ChatGPT理解使用者偏好簡潔內容，進而自動刪減多餘說明，改用更直接、實用的方式回答問題。
實測差很大！從詳細教學變超精簡指令
以煮義大利麵為例，一般提問可能會得到包含水量、時間與調味建議的完整步驟；但加入關鍵句後，回覆可能簡化成「水煮滾、加鹽、放麵、攪拌、試熟、瀝乾就吃」，大幅縮短閱讀時間。
同樣情況也出現在工作安排等複雜任務，原本詳細的時間規劃，可能被簡化為「先做3件最重要的事，其餘先忽略」，讓重點更明確。
不只是回答內容變短！連思考方式都改變
《TechRadar》指出，這個技巧不僅讓回答變短，更會改變AI的優先順序。當系統判斷使用者偏好快速理解時，會減少背景說明與保守提醒，轉而提供更直覺、直接的答案，讓資訊更貼近實際需求。
《NOWNEWS》記者實測發現，在相同問題中加入該句「懶人指令」後，ChatGPT回覆內容明顯縮短，篇幅約減少一半，閱讀上更快速、直覺。以「如何煮出美味咖哩飯」為例，原本包含食材比例與詳細步驟的說明，會被精簡成重點式指令，省去許多細節。對於不想閱讀長篇內容、只需快速掌握重點的使用者而言，確實更有效率；不過若涉及需要深入理解或精準操作的主題，過度簡化也可能導致關鍵資訊被省略。
資料來源：《TechRadar》
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根據外媒《TechRadar》報導，ChatGPT在設計上強調「完整性」，因此常傾向提供詳盡說明，甚至加入過多細節與背景資訊，導致回答看起來專業，但不一定最實用。
這種「過度解釋」的特性，讓不少用戶覺得需要花時間篩選重點，反而降低效率。
報導指出，只要在提問中加入「extremely lazy person here」（這裡有個非常懶的人），就能改變AI的回覆方式。
這句話會讓ChatGPT理解使用者偏好簡潔內容，進而自動刪減多餘說明，改用更直接、實用的方式回答問題。
實測差很大！從詳細教學變超精簡指令
以煮義大利麵為例，一般提問可能會得到包含水量、時間與調味建議的完整步驟；但加入關鍵句後，回覆可能簡化成「水煮滾、加鹽、放麵、攪拌、試熟、瀝乾就吃」，大幅縮短閱讀時間。
同樣情況也出現在工作安排等複雜任務，原本詳細的時間規劃，可能被簡化為「先做3件最重要的事，其餘先忽略」，讓重點更明確。
不只是回答內容變短！連思考方式都改變
《TechRadar》指出，這個技巧不僅讓回答變短，更會改變AI的優先順序。當系統判斷使用者偏好快速理解時，會減少背景說明與保守提醒，轉而提供更直覺、直接的答案，讓資訊更貼近實際需求。
《NOWNEWS》記者實測發現，在相同問題中加入該句「懶人指令」後，ChatGPT回覆內容明顯縮短，篇幅約減少一半，閱讀上更快速、直覺。以「如何煮出美味咖哩飯」為例，原本包含食材比例與詳細步驟的說明，會被精簡成重點式指令，省去許多細節。對於不想閱讀長篇內容、只需快速掌握重點的使用者而言，確實更有效率；不過若涉及需要深入理解或精準操作的主題，過度簡化也可能導致關鍵資訊被省略。