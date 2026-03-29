不少人認為「喝湯養生、燉湯最補」，但其實可能踩雷。營養師羅晞蕾指出，湯的營養並不如想像中高，反而容易攝取過多鈉與油脂。尤其外食一碗湯鈉含量可高達800至1500毫克，接近每日建議攝取量一半，長期恐增加水腫、高血壓與心血管負擔，成為健康隱憂。
喝湯真的比較營養？關鍵在「料」不是湯
營養師羅晞蕾表示，許多人習慣喝湯補身體，特別是燉湯、藥膳湯，但其實真正的營養多保留在食材本身，而非湯水。
換句話說，「料」才是營養來源，湯往往只是調味後的結果，營養價值遠不如直接攝取食材。
一碗湯鈉爆表！恐吃掉一天一半
以外食來說，一碗湯的鈉含量常落在800至1500毫克以上。根據衛福部建議，每日鈉攝取量應低於2400毫克，等於一碗湯就可能吃掉一天一半以上。
若再搭配主食、醬料與加工食品，很容易在不知不覺中攝取過量鈉，對健康造成負擔。
喝太多湯會水腫？原因曝光
鈉攝取過多，容易導致身體水分滯留，出現水腫、體重短期上升的情況。
營養師指出，很多人以為變胖，其實只是水分增加。此外，長期高鈉飲食也可能導致血壓上升，進一步增加心血管疾病風險。
看不到的油！其實全在湯裡
許多湯品如大骨湯、麻辣湯、火鍋湯底與濃湯，油脂早已融入湯中，肉眼不易察覺。
當把整碗湯喝完，其實等同將整鍋的油脂與調味精華一起攝取，包括飽和脂肪與各類調味料，無形中增加身體負擔。
愛喝湯怎麼辦？3招降低負擔
如果真的喜歡喝湯，營養師羅晞蕾建議掌握以下原則：
1、不要喝完：淺嚐即可，避免整碗喝光
2、選清湯：避開濃湯、羹湯與麻辣湯
3、不加醬料：避免再增加鈉與油脂攝取
營養師提醒，很多人以為喝湯是在養生，但實際上可能攝取過多鈉與油脂。真正健康的方式，應該是「多吃料、少喝湯」，才能兼顧營養與身體負擔，避免讓看似健康的習慣，反而成為隱形風險。
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營養師羅晞蕾表示，許多人習慣喝湯補身體，特別是燉湯、藥膳湯，但其實真正的營養多保留在食材本身，而非湯水。
換句話說，「料」才是營養來源，湯往往只是調味後的結果，營養價值遠不如直接攝取食材。
以外食來說，一碗湯的鈉含量常落在800至1500毫克以上。根據衛福部建議，每日鈉攝取量應低於2400毫克，等於一碗湯就可能吃掉一天一半以上。
若再搭配主食、醬料與加工食品，很容易在不知不覺中攝取過量鈉，對健康造成負擔。
喝太多湯會水腫？原因曝光
鈉攝取過多，容易導致身體水分滯留，出現水腫、體重短期上升的情況。
營養師指出，很多人以為變胖，其實只是水分增加。此外，長期高鈉飲食也可能導致血壓上升，進一步增加心血管疾病風險。
看不到的油！其實全在湯裡
許多湯品如大骨湯、麻辣湯、火鍋湯底與濃湯，油脂早已融入湯中，肉眼不易察覺。
當把整碗湯喝完，其實等同將整鍋的油脂與調味精華一起攝取，包括飽和脂肪與各類調味料，無形中增加身體負擔。
如果真的喜歡喝湯，營養師羅晞蕾建議掌握以下原則：
1、不要喝完：淺嚐即可，避免整碗喝光
2、選清湯：避開濃湯、羹湯與麻辣湯
3、不加醬料：避免再增加鈉與油脂攝取
營養師提醒，很多人以為喝湯是在養生，但實際上可能攝取過多鈉與油脂。真正健康的方式，應該是「多吃料、少喝湯」，才能兼顧營養與身體負擔，避免讓看似健康的習慣，反而成為隱形風險。