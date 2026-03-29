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禾浩辰、吳品潔今大婚 現場宛如偶像劇

▲吳品潔（左）身穿白色平口婚紗，澎澎袖設計宛如公主般，禾浩辰（右）則化身白馬王子，穿著全套白色西裝。（圖／記者吳翊緁攝影）

婚禮一手包辦 禾浩辰甜讚老婆大人

藝人禾浩辰與吳品潔在今年1月30日正式登記結婚，兩人今（29）日舉辦婚禮，選擇以庭園北美木屋風格打造婚宴場地。夫妻倆一現身宛如偶像劇，禾浩辰甜蜜激吻吳品潔，罕見放閃讓現身充滿粉紅泡泡。禾浩辰、吳品潔交往期間非常低調，如今修成正果，今舉辦婚禮罕見在媒體前放閃，吳品潔身穿白色平口婚紗，澎澎袖設計宛如公主般，禾浩辰則化身白馬王子，穿著全套白色西裝，在眾人的見證下甜蜜親吻對方。只見禾浩辰眼神充滿愛意看著老婆，難掩喜悅心情，他受訪時吐露心情說：「內心小緊張，第一次結婚，也是第一次在這麼多人面前接受大家的祝福。」兩人先前已經和家人吃過飯，禾浩辰坦言今本來只是朋友的派對，沒想到越來越隆重變成一場婚禮，「本來20至40人，結果變成100多人的小型婚禮」。另外，婚禮全由夫妻倆一手包辦，從婚禮小物到現場佈置都親力親為、熬夜製作，禾浩辰也甜蜜讚美老婆說：「不得不給我老婆大大的讚賞，婚禮沒有請婚顧都是老婆精心策劃。」雖然過程很累但一切都很值得，為這場婚禮留下深刻回憶。婚禮現場以白色系花卉作為主視覺，打造宛如國外莊園婚禮的浪漫氛圍，溫馨又典雅。整體風格呼應兩人熱愛自然的生活態度，希望讓來到現場的親友們都能幸福放鬆的參與。