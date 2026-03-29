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85度C：愚人節「小桃氣買一送一」手搖飲料優惠！沒在開玩笑

清心福全：愚人節「荔枝白」透明珍奶！還送拉拉褲杯套

▲愚人節清心福全消費滿額送「拉拉褲杯套」。（圖／清心福全提供）

五桐號：愚人節「想想可樂粿」！整杯黑嚕嚕

▲五桐號愚人節開喝「想想可樂粿」整杯黑嚕嚕。（圖／翻攝自五桐號FB）

鬍子茶：愚人節最獵奇！「你珍的粉皮」皮蛋奶茶開賣

肯德基：聯名多力多滋「香菜爆擊蛋撻」！3/31開賣



台灣肯德基當然沒可能放過愚人節！今年再度成為香菜邪教，聯名零食多力多滋香菜口味玉米片，推出愚人節限時新品「香菜爆擊蛋撻」。 台灣肯德基當然沒可能放過愚人節！今年再度成為香菜邪教，聯名零食多力多滋香菜口味玉米片，推出愚人節限時新品「香菜爆擊蛋撻」。

▲肯德基愚人節聯名多力多滋開吃「香菜爆擊蛋撻」，3月31日開賣。（圖／肯德基提供）

銀座杏子日式豬排：「皮蛋香菜豬排」沒在開玩笑！

▲銀座杏子日式豬排，愚人節加料皮蛋與香菜。（圖／翻攝自杏子日式豬排FB）

雙月食品社：愚人節開吃「加爆香菜蛤蜊雞湯」！

2026年4月1日愚人節就要來了！除了85度C大方推出「小桃氣買一送一」手搖飲料優惠，清心福全「荔枝白」開喝透明珍奶、五桐號則以黑嚕嚕「想想可樂粿」參戰，鬍子茶最獵奇開喝「你珍的粉皮」皮蛋奶茶，沒在開玩笑的手搖飲料挑戰香菜邪教，肯德基「香菜爆擊蛋撻」、銀座杏子「皮蛋香菜豬排」、還有雙月食品社「加爆香菜蛤蜊雞湯」，本文整理今年愚人節限定7大美食，一次挑戰消費者的膽量。愚人節放大家一馬，甜蜜系香甜蜜桃、搭配沁涼氣泡水，平均一杯30.5元，清甜安撫大家怕被惡整的心情。提醒大家，此活動為節日限定飲品優惠，僅限門市現場購買，不提供寄杯服務；85 Cafe APP外送／自取及電話訂購無此優惠，小桃氣固定微糖、少冰，不開放額外加料。2024年愚人節以「珍珠白」掀起話題的清心福全，今年最先開戰！清心福全表示，全新打造延續話題之作「荔枝白」，開喝清甜荔枝果漿與Q彈白玉珍珠，比去年更有風味，堪稱來一杯「透明珍奶」。幫手搖飲料穿上三角立體小褲褲，不只有幽默，真的能接住飲料杯身水珠，已經很多粉絲設好鬧鐘要搶。不讓透明白帥帥飲料專美於前，五桐號愚人節4月1日，開賣整杯黑嚕嚕「想想可樂粿」，主打「可口可樂＋黑糖粉粿」，號稱暗黑系手搖飲料的暢快，讓官方小編都忍不住說喝完的心情：「大概是」，讓人迫不及待想試試看。實際狀況依各店庫存為主，售完為止。想嚐鮮的消費者，把握時間開喝。沒想到今年最獵奇手搖飲料是黑馬鬍子茶，官方表示推出「你珍的粉皮」開喝「珍珠x粉角x皮蛋尬奶茶」，直接警告「本產品『可能』會摧毀友情」沒在開玩笑！官方小編嗆聲：「你可以不用喝，但一定要請你的朋友喝」，歡迎大家來挑戰。肯德基表示，蛋撻頂層鋪滿香菜多力多滋脆片、一口咬下清脆的口感；濃郁蛋奶香氣的內餡、加入流心香菜風味醬​，標榜甜鹹衝擊的對比口味，同時挑戰香菜控、甜點控。（售完為止）：◾️「香菜爆擊蛋撻」單點57元。◾️優惠代碼「50489」香菜嚐鮮券101元：香菜爆擊蛋撻＋原味蛋撻。◾️「香菜爆擊蛋撻」禮盒305元：香菜爆擊蛋撻 x 6。銀座杏子日式豬排也挑戰愚人節，嗆聲「我們沒開玩笑」！4月1日開賣「皮蛋香菜豬排」390元，為招牌酥脆的豬排淋入滑嫩皮蛋醬汁、再壓上一層香菜。銀座杏子日式豬排小編還提醒大家，錯過再等一年、或可能永遠等不到，香菜控們怎麼能錯過。，需出示官方社群貼文、或向服務員說出「我要挑戰皮蛋香菜豬排」點餐。沒想到今年連雙月食品社也為愚人節瘋狂！一日限定開賣「加爆香菜蛤蜊雞湯」，滿滿新鮮香菜加入到雙月招牌蛤蜊雞湯，香氣十足。（數量有限，售完為止）。