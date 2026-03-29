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民眾黨創黨主席柯文哲因涉入京華城與政治獻金等案，一審遭重判17年，2028總統夢破碎，對此民眾黨今（29）日號召小草到凱道發出怒吼，柯文哲更怒指總統府喊「賴清德沒有用的，我不會屈服，我不會投降」。東吳大學政治系副教授陳方隅評論，柯文哲不可能認罪，就是繼續否認到底，一旦認罪就是前功盡棄，但整起案件給年輕世代帶來不好的示範，就是不守法憑自己想像做事，對台灣而言是負面發展。對於民眾黨高調號召小草上凱道發出怒吼，劍指總統賴清德司法迫害，陳方隅表示，民眾黨應該沒有其他的選擇，就是會繼續這樣否認到底，就是不可能認罪，一旦認罪之前演到現在就會前功盡棄了，就是只會繼續這樣子凹下去。至於國民黨方面，陳方隅評論其實也是很微妙，過去告發檢舉也是國民黨的人，認為藍白還是有競爭關係，像是彰化等地方其實民眾黨想要插旗，如果柯文哲被關對國民黨而言反而是好的，所以接下來會如何發展還很難說。陳方隅表示，柯文哲這整起案件來說，就是給整個年輕世代一個非常不好的示範，不守法然後好像可以憑自己的想像，然後來做事情，認為這是對台灣來說最負面發展。