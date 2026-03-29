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大和資本最新報告看好嘉澤後市，認為公司除了受惠AI代理帶動推論需求升溫、進一步推升一般伺服器進入新一輪成長周期外，近封裝光學（NPO）與共同封裝光學（CPO）相關插槽商機也將逐步發酵，因此將嘉澤目標價由2000元一口氣上修至3000元，調升幅度達50%，並重申「買進」評等。大和指出，隨著AI代理應用快速擴大，推論需求持續上升，市場開始預期一般伺服器將迎來回升機會。報告認為，每個符元的整體處理成本，部分較低階的推論任務未來仍可能交由CPU伺服器負責，高階推論則由ASIC等AI伺服器承接，這樣的分工模式有助拉動一般伺服器需求重新增溫。市場普遍預估今年全球一般伺服器出貨量可望年增約30%。不過，大和也引述嘉澤管理層說法指出，由於供應鏈仍會出現缺料情況，可能壓抑整體出貨成長，因此嘉澤對今年營收目標仍相對保守，預估年增約15%至20%。大和認為，若把時間拉長到未來2到3年來看，尤其未被滿足的需求有機會延後到2027年持續釋放，一般伺服器需求成長趨勢將更清楚。嘉澤一般伺服器相關出貨量今年可望成長20%，2027年仍可再增16%。大和同步上修嘉澤2026年與2027年每股純益預估約2%至9%，並將評價基準本益比由18倍調高至26倍，反映對其未來成長動能與產品結構升級的看法轉趨樂觀。嘉澤27日股價下跌0.44%，收在2260元，成交量1838張。