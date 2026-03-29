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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署參加第56屆全國技能競賽各分區技能競賽。(圖／記者黃守作攝)

▲在CNC車床職類獲得金牌的選手黃士齊。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲在銲接職類獲得金牌的選手徐廉庭。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署參加第56屆全國技能競賽各分區技能競賽，經過多日激烈競爭，成績於28日出爐，獲56面獎牌，展現紮實訓練的成果，將強勢進軍第56屆全國技能競賽，以爭取榮譽。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署參加第56屆全國技能競賽各分區技能競賽，所培訓的選手，在激烈競爭的比賽中脫穎而出，展現平日紮實訓練的成果，該分署共奪得9金、10銀、7銅、第4名10人、第5名9人及11個佳作等56面獎牌。郭耿華說，其中電子職類表現搶眼，在前5名中強勢摘下4項獎座，配管與暖氣職類更是不遑多讓，在北區及南區分區賽雙雙摘金，選手們以亮眼的成績單，在賽場上刻下屬於自己榮耀的里程碑。在CNC車床職類獲得金牌的選手黃士齊說，能在高規格的競賽中拿到金牌，最感謝的就是高屏澎東分署訓練師杜姿玲的悉心指導，不僅精心規劃了循序漸進的實作課程，更進行高強度的模擬實戰，正是這種紮實的訓練與專業技術指導，讓我們在賽場上能發揮百分之百的實力，從容應對各項挑戰。同樣表現亮眼的還有銲接職類，獲得金牌的選手徐廉庭說，「在哪裡跌倒，就在哪裡站起來」，去年參賽因臨場發揮不佳未獲佳績，一度深感挫折，但這份遺憾反而成為他前進的動力，這一年重新檢視自己不足的地方，並在高屏澎東分署訓練師呂建瑩、邱嘉驊的紮實訓練下，持續精進術科實力，憑藉著優異的技術，在此一賽事中成功摘下金牌。郭耿華指出，高屏澎東分署將持續推動技能尊榮觀念向下扎根，今(115)年度再度與在地學校攜手合作，培訓多位青少年組選手，這群小戰士在賽場上展現了不輸給學長姐的專注力，在電氣裝配(青少年組)職類前4名中強勢佔取3席，更在電子(青少年組)職類強勢包辦了前5名的傲人成績，展現出進軍全國賽的強烈企圖心與卓越技術潛力。郭耿華並指出，選手們在分區賽的優異表現，是培訓團隊與學校共同努力的結晶，該分署長期與學校合作，投入專業資源與實戰經驗，目的就是希望讓「向下扎根」不只是口號，而是實實在在的技能傳承，因此，該分署會持續提供最完善的訓練設備與後勤支援，讓選手們無後顧之憂的提升技術，期選手們能在接下來的全國賽事中再創顛峰，持續在技職舞台上發光發熱。