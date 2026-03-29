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歐陽妮妮歡慶30歲生日 一句話遭疑懷孕

▲張書豪（左）與歐陽妮妮（右）2024年6月宣布結婚，並在2025年迎來兒子「睦睦」。（圖／摘自IG）

歐陽妮妮現身婚禮 老公張書豪低調駁二胎

郭雪芙久違露面 寬鬆打扮腫一圈

▲郭雪芙（如圖）久違露面，她頂著一頭長捲髮，臉蛋似乎圓潤了一些。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人歐陽妮妮和張書豪2024年6月宣布結婚，並在2025年迎來兒子「睦睦」，日前她剛度過30歲生日，在抖音上分享妹妹歐陽娜娜送上生日驚喜的影片，怎料卻疑似洩漏懷上二胎的好消息。對此，今（29）日歐陽妮妮一家三口出席禾浩辰的婚禮，張書豪也親自否認老婆懷孕。另外，郭雪芙也久違露面，頂著一頭長髮，身形看似圓潤了些。歐陽妮妮日前歡慶30歲生日，邀請了一大批好友到一個市內親子遊樂園舉辦「睡衣趴」，而歐陽妮妮當時曬了一張兒子的照片寫下「你們覺得我有當哥哥的模樣了嗎？」引起大批網友猜測「是不是有二胎」、「有好消息了嗎？」對此，歐陽妮妮一家三口今出席婚禮，她與老公一前一後進入會場，張書豪抱著兒子「睦睦」，被問到是否有二胎？他趕緊澄清說：「沒有！」同時也替新人獻上祝福，希望他們甜甜蜜蜜。此外，今日婚禮郭雪芙也久違露面，她頂著一頭長捲髮，臉蛋似乎圓潤了一些，再加上寬鬆打扮，與過往纖瘦身材有些差別，不過一現身仍散發著女神氣場，掀起現場媒體關注。