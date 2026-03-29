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民眾黨創黨主席柯文哲因涉入京華城等4案一審遭重判17年，對此民眾黨號召小草上凱道抗議，主席黃國昌怒嗆賴清德並下戰帖要辯論，柯文哲則指向總統府喊道「賴清德沒有用的，我不會屈服，我不會投降」。民進黨回應表示，有關司法個案，基於尊重司法不多做評論，另強調希望在野黨履行職責，切莫一邊聲稱與人民站在一起，一邊卻在立法院癱瘓攸關民生與國防安全的重大預算。民進黨發言人李坤城表示，有關司法個案，基於尊重司法，本黨不多做評論，然而對於台灣當前各項挑戰與問題，執政團隊皆虛心傾聽民意，並戮力逐一解決與克服。強調希望在野黨履行職責，切莫一邊聲稱與人民站在一起，一邊卻在立法院癱瘓攸關民生與國防安全的重大預算。李坤城指出，民眾黨作為在國會擁有8席立委的在野黨，應負起相應責任。眼前國際民主盟友高度關切、也是台灣最急迫的國防特別預算條例，至今仍幾無共識，被在野黨刻意延宕審查；更遑論攸關民生福利與重大建設的今年度中央政府總預算，仍被在野黨擋在門外長達213天。難道這就是台灣民眾黨口口聲聲的苦民所苦、與人民站在一起嗎？李坤城強調，仍然希望民眾黨能珍惜今天可以享有集會發言的權利與自由，因為這是無數民主前輩所爭取來的民主資產。若真心為台灣民主著想，就應該團結對外，勇敢向境外威權勢力的侵擾與魔爪說不，更不該用「戰」的方式，來破壞國家團結與社會和諧。