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美銀與BCA近期對金價後市同步轉趨保守，認為黃金這波回檔恐怕還沒結束。從技術面到總體環境來看，市場目前較可能進入一段時間較長的整理期，而非迅速重返高點，後續甚至不排除進一步下探3700至4000美元區間。根據Investing.com報導，美國銀行技術策略師Paul Ciana指出，金價目前看起來正處於第四波修正階段。這類型態通常發生在前一段大漲之後，且整理時間往往不短。他認為，從價格型態與動能訊號觀察，黃金目前仍在盤整結構中，這波整理合理情況下可能一路延續到第二季，甚至拖到第三季。在美銀看來，金價短期內要立刻重返先前高點的難度不低，尤其先前未能守住1月高點後，也讓市場對後續偏向區間震盪、甚至稍微走弱的看法更加明確。美銀指出，若回頭看過去這段漲勢，其實金價自2023年底約1810美元一路大漲到2026年初逼近6000美元，本來就累積了相當可觀的漲幅。在這樣的背景下，若之後回落到3700美元附近，也仍可視為強勢上漲後的正常修正，而不必然代表長線趨勢已被完全扭轉。BCA策略師Peter Berezin也點出近期金價轉弱的三項主要原因。首先是美元轉強，加上市場對利率走高的預期升溫。第二個壓力來自市場部位。黃金尤其是白銀，在3月初其實已處於偏超買狀態，一旦市場情緒轉變，短線資金與槓桿部位通常會先行平倉，進而放大跌勢。第三項變數則是官方部門需求開始出現變化。報導指出，部分央行近期不再像過去那樣大舉買金，甚至已開始考慮出售黃金儲備。例如波蘭傳出可能出售黃金支應國防開支，土耳其也持續賣金以支撐本國貨幣；此外，部分波斯灣國家因出口收入轉弱，未來購金力道也可能放緩。