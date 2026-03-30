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▲愛奇藝每週榜單，張凌赫、田曦薇《逐玉》帶動另外4部舊片重回前10名。（圖／iQIYI）

▲陳哲遠（左）和李沁的《一笑隨歌》被《逐玉》帶動重新受到關注。（圖／翻攝自一笑隨歌微博）

張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》成為2026年爆款陸劇，兩人過去的作品也都重新受到討論，更帶動了5部舊片重回愛奇藝熱播榜，包括《愛你》、《寧安如夢》、《雲之羽》，以及田曦薇在2022年的作品《卿卿日常》，另外一部《一笑隨歌》主演雖然是李沁和陳哲遠，和張凌赫沒什麼關係，不過題材相近，竟因此被拿來做比較，默默播完半年後才火。愛奇藝今（30）日公布3月23日到3月29日的人氣榜單，《逐玉》毫無意外地攻佔第一名，第二名則是白宇、章若楠主演的《冬去春來》，第三名是周也、翟瀟聞的穿越劇《你好1983》 。第四名是張凌赫和徐若晗主演的《愛你》，第五名是《成何體統》、第六名是韓國綜藝《RUNNING MAN》，第七名和第八名都是張凌赫的舊作《寧安如夢》、《雲之羽》，第九名是電影《誤殺3》，第十名是田曦薇2022年的作品《卿卿日常》，前10榜單中，有一半都和張凌赫與田曦薇相關，可見《逐玉》的熱度。不僅如此，《逐玉》還帶動了同樣為男女將軍共同復仇的《一笑隨歌》，該劇由陳哲遠、李沁主演，去年10月播出時收視率和口碑都普通，沒想到近日在中國愛奇藝站內熱度暴增40%，佔了飆升榜第二名。還有人討論起陳哲遠的將軍扮相帥度不輸給張凌赫，打戲、傷妝都更加精緻。《一笑隨歌》官方微博還發文，「感謝各位的關注和認可，家1倍感榮幸！每一份喜愛都彌足珍貴，每一份支持都值得珍藏，歡迎大家來重溫n刷！」