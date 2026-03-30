我是廣告 請繼續往下閱讀

▲滿島光（右）過去受訪時透露自己喜歡睡醒頭髮會亂翹的男星。（圖／翻攝自Netflix FB）

日本女星滿島光今（30）日宣布和男模特兒淺野啓介再婚，同時公開了懷孕喜訊，掀起許多粉絲熱烈獻上祝福，而她的擇偶理想型也成為大家討論的話題，過去受訪時，她曾公開自己喜歡「睡醒頭髮會亂翹、看起來有些天然呆的男生」，不偏愛帥哥的理想型公開，讓許多粉絲紛紛自薦：「現在報名還來得及嗎？」滿島光在《First Love 初戀》宣傳期間受訪時，曾被問到「理想型是什麼樣的男性」，她回答：「早上睡醒睡眼惺忪，頭髮會亂翹的男生」，接著她偷偷爆料佐藤健明明天天都打扮得很精緻出現，不過化妝的時候眼睛從來沒有張開過，滿島光認為這樣自然的狀態正是自己所喜歡的樣子。而滿島光過去也曾在接受日媒訪問時提到欣賞「有身體感」的人，像是平時有在跳舞、運動，或是擁有良好體態與節奏感的人，在她眼中往往更有吸引力；另外有些小缺點的男生，反而容易成為滿島光眼裡吸引人的特點，比起過於圓滑、完美無缺的形象，她更喜歡有點笨拙、卻很真誠可愛的類型，或許不擅長花言巧語，但是真實、率直，反而更能打動她的心。另外滿島光也很在意生活中的「小留白」，因為自己是需要獨處的人，因為理想中的另一半是要能夠保有一些邊界感，勇於做自己、能夠散發自己魅力的人。今日滿島光宣布再婚，對象為模特兒淺野啓介，同時透露肚子中已經孕育著新生命，讓粉絲超驚喜，並且也為這個成功打動滿島光心意的男星感到開心，紛紛祝福兩人能夠婚姻幸福，互相扶持走一段長遠的路。