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金礦股的利潤成長幅度可能遠超金價漲幅。

未來投入開採後還能提高產量，進而提升利潤。

金礦業財務表現，例如企業獲利、自由現金流量等已明顯提升，也讓許多金礦商開始配發股息。

中東戰事衝突仍持續，國際局勢動盪，而市場也再度將目光轉向避險資產黃金身上，黃金上週價格出現戰爭爆發以來升幅，今（30）日價格則破每盎司4500美元。法人分析，金價在4000美元都健康，看好金價有通往5500美元的潛力，而金價上漲時，金礦股的利潤成長幅度可能遠超金價漲幅。富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）指出，金礦業是一個古老的產業，已有上千年的歷史，1850年，每年全球僅能開採出約200公噸黃金，然隨時間發展，黃金開採技術愈來愈進步，如今甚至可用遙控炸藥引爆、遠端採礦、先進輸送機、自動駕駛卡車等技術來提高黃金開採量。而自俄烏戰爭以來，全球央行已大幅提高黃金儲備，2022年至2025年共買進超過4000噸黃金，黃金佔全球央行總儲備的比重從2021年的13%上升至2025年的23%，史蒂芬‧蘭德預計，在全球央行儲備資產多元化的趨勢仍將持續下，有助於持續支撐黃金價格。史蒂芬‧蘭德認為，目前金價反映市場基本面，因此金價在4000美元左右都健康，若低於4000美元就會看到央行和投資者進場，他更看好金價有通往5500 美元的潛力，因為目前新礦投資不足，未來供給恐趨緊，預計將推動併購與資產重估機會。他也特別點名，金礦股有三項優勢：至於他對近期中東局勢的看法，史蒂芬‧蘭德認為，短期內局勢發展可能使通膨壓力更顯著，進而影響聯準會利率決策，按兵不動的可能性很高，甚至升息，此外，根據歷史經驗，在全球金融危機、疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金、金礦股可能承壓。但隨著市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩，在中長期來看，中東局勢發展仍將支撐黃金、金礦股，戰爭相關支出可能引發通膨，而在一個日益分裂的世界中，他強調，黃金的價值可能會持續上升。