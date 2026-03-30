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馬來西亞近期持續高溫少雨，氣象專家警告，部分地區氣溫恐飆破42度，可能出現歷來最炎熱天氣。為避免學生曝露在高溫風險下，吉打州已有206所學校暫停到校上課，超過8萬名學生改為居家學習。當地氣象單位指出，受到聖嬰現象與全球氣候變遷影響，大馬近期氣溫持續攀升，部分地區實際體感溫度甚至可能達到40度至45度以上。氣象局於3月29日針對吉打州4個縣發布二級熱浪警報，代表當地已連續3天出現37度至40度高溫。其中，哥打士打與本同兩地共206所學校，即日起實施居家學習措施至3月31日，影響學生達86030人。不只高溫問題，乾旱情況也逐漸浮現。在吉蘭丹，武吉光水壩水位持續下降，當地水利單位警告，若降雨仍未改善，未來3個月水位恐降至12公尺，接近警戒低點。另一方面，乾燥氣候也推升火災風險。吉蘭丹消防與救援局表示，今年前3個月已接獲1418起火災通報，受影響面積超過1618公頃，且隨著乾季延續，火災件數恐持續增加。彭亨州雖尚未發布熱浪警報，但為提前因應，阿都拉日前親自搭乘直升機視察彭亨河水位，關注乾旱對水資源的影響。彭亨王室也透過社群平台提醒民眾，多補充水分、避免長時間曝曬，並呼籲停止露天燃燒行為，以降低林火與霾害風險。氣象局預測，乾燥天氣可能持續至4月中，甚至延長至6月。