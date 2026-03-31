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馬來西亞醫療體系面臨人力流失壓力，政府今年釋出5000個實習醫師名額，卻只有529人報到，顯示醫療人才不只不足，還正在加速外流。根據馬建屋銀行（MBSB）研究機構報告，為解決醫學畢業生過剩問題，馬來西亞衛生部於今年1月開放大量實習職缺，但實際報到率僅約1成，遠低於預期。報告指出，人才主要流向新加坡。當地醫療機構透過招聘公司，直接鎖定馬來西亞醫學院學生，甚至在學生畢業前就主動接觸，無須累積臨床經驗即可就業。薪資條件也是關鍵差距之一，新加坡醫師起薪約11萬新幣（約新台幣270萬元），相較之下，大馬待遇落差達數倍，對年輕醫師吸引力明顯不足。除了薪資，新加坡提供正式編制職位與退休保障，而馬來西亞目前仍以合約聘用為主，缺乏穩定的職涯制度，也成為人才流失的重要原因。馬來西亞醫藥協會主席迪魯納巫卡拉蘇表示，除了待遇問題外，實習醫師對公共醫療體系的信任度下降、工作環境壓力大，以及訓練制度不完善，都是促使人才外流的原因。他也指出，長期缺乏一致的人力政策，使醫療體系難以留住人才。面對外流危機，馬來西亞衛生部正研擬改革方案，預計於今年底公布，內容包括逐步終結合約醫師制度，改以正式編制為主要聘用方式，希望能穩定醫療人力結構。