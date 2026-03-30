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每當季節交替、日夜溫差大的時期，一些流感或風寒感冒的患者，其發燒、流鼻水等症狀康復後，會有持續一段時間的乾咳，甚至持續超過3週。一名61歲家庭主婦春節自日本旅遊回台後感冒，發燒喉嚨痛、流鼻水鼻塞至診所就醫，服藥後症狀改善，卻斷斷續續乾咳了快一個月。阮綜合醫院胸腔內科主任蕭惠元提醒，「感染後咳嗽」可別拖超過3週，當出現危險徵兆，務必到醫院接受檢查，以排除肺炎或癌症等其他嚴重疾病。醫師蕭惠元指出，流感、風寒型感冒後，經藥物治療雖病毒已經清除，但因感染受損的氣管黏膜，在發炎後的修復過程中，對氣溫及環境仍是極為敏感的。於是，不管是喝冷飲、講話太久、吹到冷風、接觸油煙、二手菸或空污、塵螨等都可能引起喉嚨乾癢乾咳，或陣發性的爆咳、狂咳，有的患者甚至咳到漏尿或胸壁疼痛。「感染後咳嗽」的喉嚨乾癢、乾咳會伴隨白痰或清痰。通常在2到4週內會逐漸好轉，但患有氣喘、肺阻塞或慢性支氣管炎、氣管敏感等本身氣管不佳者，恢復期可能長達兩個月，長期咳嗽則會導致咳痰、喘鳴或胸悶。醫師蕭惠元強調，雖然「感染後咳嗽」多能自行痊癒，但仍要留意當原本的清痰轉變為黃色、綠色，變得濃稠、量多，甚至出現咳血、再度發燒等危險徵兆就應盡快檢查治療。另外，若感到呼吸困難、胸悶胸痛或有氣喘般的「咻咻」聲，顯示氣管發炎變嚴重，若未及時治療將導致缺氧、呼吸衰竭，不可輕忽。醫師蕭惠元建議，「感染後咳嗽」的藥物治療和保養可同時進行，除了止咳藥物、含喉片，記得適時添加衣物，盡量戒菸或遠離二手菸，避免吸入空污與刺激性氣體，並練習腹式呼吸增強肺功能。此外，也可以下列方式調養，包含外出配戴口罩隔絕冷空氣、保護氣管；多喝溫開水，以溫鹽水漱口殺菌。少吃容易生痰的甜食及冷飲，暫時不吃油炸辛辣酸等刺激食物；戴圍巾保護氣管，睡覺時頭部墊高以避免喉頭有分泌物或異物感。