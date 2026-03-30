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花蓮縣吉安鄉自強路與和平路口於今（30）日發生一起車禍事故，現任吉安鄉長、同時也是國民黨籍花蓮縣長參選人游淑貞，開車準備右轉時，疑似因未禮讓直行車輛，不慎與一名43歲的游姓女機車騎士發生擦撞。所幸雙方車速都不快，女騎士僅受到輕微擦挫傷，並無大礙。對此，游淑貞事後在臉書發文表示，已在第一時間撥打電話報警，確保所有流程符合法規。受傷的游姓女騎士原來是游淑貞的支持者，不但大方表示「沒事」，更打趣說這還是頭一次這麼近距離見到鄉長本人，還大喊「當選」為游淑貞加油打氣，游淑貞當下還給騎士送上大大的擁抱，車禍現場變成粉絲見面會，事後女騎士也主動傳簡訊關心，讓她倍感溫暖。游淑貞在臉書表示，當時正趕往行程，在路口轉彎時不慎發生碰撞，除了第一時間關心鄉親傷勢，也已前往派出所完成筆錄。她也特別提到會以此為戒，叮嚀鄉親行經路口請減速慢行、務必留意視覺死角，並隨時保持安全車距，強調平安是回家唯一的路。