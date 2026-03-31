馬鈴薯發芽千萬別吃！有民眾表示他在好市多購買一袋馬鈴薯，沒想到才放8天就有多顆馬鈴薯發芽，不禁疑惑怎麼會這麼快發芽，許多網友勸他千萬不要吃，也有網友稱發芽了還是能吃，對此營養師示警，發芽的馬鈴薯會產生大量的「龍葵鹼」的生物鹼，這是一種神經毒素，最嚴重會危及生命。農糧署也提供馬鈴薯的保存方法，最久可放3個月。
馬鈴薯8天就發芽 千萬別吃！嚴重恐危及生命
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，自己在3月21日時買了一袋馬鈴薯，放到29日要料理時，卻發現馬鈴薯已經發芽了！驚訝怎麼會才8天就發芽，疑惑詢問還是他放太久了？許多網友熱心提醒，馬鈴薯發芽了千萬不要吃。
不過卻有網友稱，只要把芽剃掉還是可以吃，對此，營養師林俐岑曾在臉書粉專指出，馬鈴薯發芽或表皮變綠絕對不能吃，因為這時候馬鈴薯會產生大量的「龍葵鹼」的生物鹼，這是一種神經毒素，這是馬鈴薯為了防止害蟲產生的毒素。「龍葵鹼」中毒症狀通常會在食用過後數小時出現，輕者會有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，嚴重可能頭暈、頭痛、神經麻痺、呼吸困難，甚至會危及生命。
農糧署揭3種保存法 最長可放3個月
馬鈴薯應該怎麼保存呢？有許多網友建議，買回來之後可以先煮好，再冰到冷凍，要吃的時候再拿出來料理很方便，還有人表示，「我都拿麥當勞外帶紙袋包好放最底層蔬果室，放過三週沒發芽」、「跟蘋果一起放，不透光袋子，一起進冷藏，幾個月不發芽」、「買回來不要洗，不要照太陽，拿吃完的樂事或多力多滋的袋子裝起來，冰冰箱。大概可放一個禮拜」。
過去農糧署也分享保存馬鈴薯的3個方法，最長可以保存3個月！
1、裝袋常溫（可保存1到3個月）：如果家中比較乾燥、不潮濕，可先將馬鈴薯多餘的泥土拍掉，和蘋果一起放進深色紙袋中，放置於通風陰涼處，避免陽光直射。蘋果會釋放乙烯，有助於減緩馬鈴薯發芽速度。
2、裝袋冷藏（可保存1到2週）：家中若比較潮濕，可把塑膠袋打洞，再把馬鈴薯裝進冰箱裡冷藏，馬鈴薯最好不要照到光，很容易會發芽、變綠。
3、切塊、壓泥後冷凍（可保存1個月）：把馬鈴薯去皮切塊後蒸熟，將蒸熟的馬鈴薯塊壓泥，也可以不壓，直接把蒸熟的馬鈴薯泥或塊，裝進保鮮袋中，放進冷凍。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，自己在3月21日時買了一袋馬鈴薯，放到29日要料理時，卻發現馬鈴薯已經發芽了！驚訝怎麼會才8天就發芽，疑惑詢問還是他放太久了？許多網友熱心提醒，馬鈴薯發芽了千萬不要吃。
不過卻有網友稱，只要把芽剃掉還是可以吃，對此，營養師林俐岑曾在臉書粉專指出，馬鈴薯發芽或表皮變綠絕對不能吃，因為這時候馬鈴薯會產生大量的「龍葵鹼」的生物鹼，這是一種神經毒素，這是馬鈴薯為了防止害蟲產生的毒素。「龍葵鹼」中毒症狀通常會在食用過後數小時出現，輕者會有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，嚴重可能頭暈、頭痛、神經麻痺、呼吸困難，甚至會危及生命。
馬鈴薯應該怎麼保存呢？有許多網友建議，買回來之後可以先煮好，再冰到冷凍，要吃的時候再拿出來料理很方便，還有人表示，「我都拿麥當勞外帶紙袋包好放最底層蔬果室，放過三週沒發芽」、「跟蘋果一起放，不透光袋子，一起進冷藏，幾個月不發芽」、「買回來不要洗，不要照太陽，拿吃完的樂事或多力多滋的袋子裝起來，冰冰箱。大概可放一個禮拜」。
過去農糧署也分享保存馬鈴薯的3個方法，最長可以保存3個月！
1、裝袋常溫（可保存1到3個月）：如果家中比較乾燥、不潮濕，可先將馬鈴薯多餘的泥土拍掉，和蘋果一起放進深色紙袋中，放置於通風陰涼處，避免陽光直射。蘋果會釋放乙烯，有助於減緩馬鈴薯發芽速度。
2、裝袋冷藏（可保存1到2週）：家中若比較潮濕，可把塑膠袋打洞，再把馬鈴薯裝進冰箱裡冷藏，馬鈴薯最好不要照到光，很容易會發芽、變綠。
3、切塊、壓泥後冷凍（可保存1個月）：把馬鈴薯去皮切塊後蒸熟，將蒸熟的馬鈴薯塊壓泥，也可以不壓，直接把蒸熟的馬鈴薯泥或塊，裝進保鮮袋中，放進冷凍。