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▲吳亞馨（如圖）當媽後更忙碌，但不忘找到片刻休息的時光，圖為她到日本伊豆旅行。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）

42歲女星吳亞馨以模特兒出道，曾參與演出多部偶像劇，近年來逐漸淡出螢光幕，日前才驚喜證實已經當媽，育有一名2歲的寶貝兒子。重返社群平台的她，昨（30）日再度發文分享中年得子的辛酸史，她表示，孕期罹患妊娠糖尿病，每天都要扎針驗血，生完小孩後額頭的頭髮全掉了，目前正在認真研究植髮，當媽一點也不容易。談到懷孕生子的過程，吳亞馨表示，生完孩子已經兩年，身為中年生孩子的媽媽，真的必須比平常花費更多時間與力氣保養，決心非常重要。她回顧懷孕期間，因罹患了妊娠糖尿病，為了寶寶的健康，她得嚴格控制飲食，還得每天扎手驗血糖，一路戰戰兢兢直到順利生產，「媽媽們心中要面對的壓力與責任，那真的不是什麼人都可以接受與承受的，願一切都好。」除了孕期的煎熬，產後遺留的身體變化也讓吳亞馨相當苦惱。她崩潰哀嚎，自己額頭的頭髮掉了之後真的很難再長回來，為此她現在正認真研究去植髮，甚至苦惱著要不要使用植髮技術。雖然育兒之路充滿挑戰，但吳亞馨仍不忘與粉絲分享生活美好。她隨文附上之前去日本伊豆旅行的美照，熱情推薦當地朋友介紹的私房景點：「這裡是坐纜車上山，有小餐廳、花園、360度海景，也有地藏泥娃娃可以參拜。」她鼓勵有計畫去伊豆的人一定要去走走，吳亞馨當了媽媽後雖然忙碌，但依然懂得享受生活。