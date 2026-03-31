晚上睡覺時經常眼睛癢、打噴嚏嗎？重症科醫師黃軒表示，許多人會洗床單、被套、枕頭套，但真正最髒的是很少人洗過的「枕芯」，人體每天都會掉落0.7到2克皮屑、70到100根頭髮，還會分泌大量皮脂跟汗水，滲進去枕芯後，就成為塵蟎最佳居住環境，塵蟎的排泄物更會導致過敏、鼻塞、紅疹，黃軒建議每3個月要定期清潔枕芯，或是更換枕芯，搭配防蟎套、濕度控制等，徹底解決過敏問題。
枕芯每天吸收皮屑、油脂、汗水 成塵蟎五星級飯店
重症科醫師黃軒表示，許多民眾以為有定期清洗床單、被套、枕頭套等，就很乾淨，但真正最髒的是從來沒洗的「枕芯」！黃軒指出，人體每天掉落0.7到2克皮屑、70到100根頭髮、大量皮脂和汗水，每天睡覺時，「你的頭都在做3件事：掉皮屑、分泌油脂、流汗，這些東西會直接滲進枕頭裡」，枕芯的結構又是多孔、蓬鬆，完全就是塵蟎的天堂。
黃軒表示，如果沒有清潔枕芯，你每天睡覺的枕頭，其實就是一個「微生物＋塵蟎的共生基地」，塵蟎入住之後住得超爽，因為有皮屑當食物，還有人體的溫度、汗水的濕度，根本是塵蟎的「五星級飯店」，更可怕的是，每天吸進去的不是空氣，而是塵蟎的排泄物，這是導致一直打噴嚏、鼻塞、眼睛癢、皮膚紅的原因。
吸入塵蟎排泄物 容易過敏、流鼻水、起紅疹
黃軒進一步指出，枕芯沒有清潔不是只有「髒」而已，還有健康風險，尤其是對於有過敏性鼻炎、氣喘、皮膚敏感、長期鼻塞的人，因為只要吸入塵蟎排泄物，就可能會出現打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、甚至皮膚紅疹。
黃軒建議，枕套應該每周清洗一次，枕芯每3個月就要清潔或更換，可選擇能水洗的材質，像是化纖、部分乳膠，定期把枕芯拿去曬太陽和通風，不過要小心高溫破壞材質。黃軒根據文獻資料指出，如果只有換床單防蟎效果有限，可透過多重介入，像是使用防蟎床套、高溫清洗、濕度控制在低濕度、使用HEPA濾網等方式，讓整體環境變得讓塵蟎難以生活，才能有效減少塵蟎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
重症科醫師黃軒表示，許多民眾以為有定期清洗床單、被套、枕頭套等，就很乾淨，但真正最髒的是從來沒洗的「枕芯」！黃軒指出，人體每天掉落0.7到2克皮屑、70到100根頭髮、大量皮脂和汗水，每天睡覺時，「你的頭都在做3件事：掉皮屑、分泌油脂、流汗，這些東西會直接滲進枕頭裡」，枕芯的結構又是多孔、蓬鬆，完全就是塵蟎的天堂。
黃軒表示，如果沒有清潔枕芯，你每天睡覺的枕頭，其實就是一個「微生物＋塵蟎的共生基地」，塵蟎入住之後住得超爽，因為有皮屑當食物，還有人體的溫度、汗水的濕度，根本是塵蟎的「五星級飯店」，更可怕的是，每天吸進去的不是空氣，而是塵蟎的排泄物，這是導致一直打噴嚏、鼻塞、眼睛癢、皮膚紅的原因。
黃軒進一步指出，枕芯沒有清潔不是只有「髒」而已，還有健康風險，尤其是對於有過敏性鼻炎、氣喘、皮膚敏感、長期鼻塞的人，因為只要吸入塵蟎排泄物，就可能會出現打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、甚至皮膚紅疹。
黃軒建議，枕套應該每周清洗一次，枕芯每3個月就要清潔或更換，可選擇能水洗的材質，像是化纖、部分乳膠，定期把枕芯拿去曬太陽和通風，不過要小心高溫破壞材質。黃軒根據文獻資料指出，如果只有換床單防蟎效果有限，可透過多重介入，像是使用防蟎床套、高溫清洗、濕度控制在低濕度、使用HEPA濾網等方式，讓整體環境變得讓塵蟎難以生活，才能有效減少塵蟎。