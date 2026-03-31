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咖哩粉檢出殘留農藥違規 印尼進口白胡椒粉6.75公斤需退運或銷毀

食藥署今（31）日公布最新邊境檢驗不合格品項，其中一批由輸入業者「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪被檢出大腸桿菌超標，需退運或銷毀。另外，「池姊姊餐飲有限公司」自馬來西亞出口「咖喱粉」檢出農藥殘留含量不符規定；300公斤需退運或銷毀。食藥署今日公布邊境檢驗不合格品項，由輸入業者「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於93至240，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數10到100之間，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數100。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，此批法國的乾酪須退運或銷毀；統計近半年，從去年9月23日至今年3月23日止，受理法國的其他乾酪，報驗1694批，檢驗不合格9批，不合格率0.5%，檢驗不合格原因為大腸桿菌不合格。食藥署從115年3月31日起至115年4月30日止，針對法國的其他乾酪採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。而「池姊姊餐飲有限公司」進口的峇峇肉類咖哩粉檢出殘留農藥三賽唑0.08ppm、芬普尼代謝物0.003ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，芬普尼及其代謝物以其他*0.002 ppm為法規容許值；三賽唑於米類容許量為3.0 ppm，其他皆為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.05 ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。劉芳銘指出，總計300公斤依規定退運或銷毀。這是業者近半年首次被檢出不合格，調整為加強抽批；國別部分，馬來西亞也是首次被檢出，維持一般抽批。由「忠信國際開發事業有限公司」自印尼進口的白胡椒粉，檢出殘留農藥賽速安0.13 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，賽速安於香辛植物(果實)為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.05ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定；總計6.75公斤需退運或銷毀。