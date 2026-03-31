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▲俐蓁（如圖）去年8月推出單曲〈遇見愛〉，聲量大增。（圖／翻攝自俐蓁IG＠lizhen.149）

俐蓁爆曖昧男神隊友 15字認了：一起回家

稍早，俐蓁透過工作團隊向《NOWNEWS今日新聞》否認戀情，「他們沒有交往，只是一起搭車回家喔。」對於感情抱持順其自然態度。

▲俐蓁（如圖）理想對象偏好「外表壞壞，但內心會撒嬌」的反差型男生。（圖／XG娛樂提供）

職籃臺北戰神啦啦隊成員俐蓁去年8月推出單曲〈遇見愛〉，無辜捲入范姜彥豐與粿粿婚姻風波，時隔7個月，她今（31）日被爆與隊內男隊員Cooper親密互動，甚至一同返家，曖昧關係引發揣測，稍早俐蓁透過工作團隊否認戀情，「他們沒有交往，只是一起搭車回家喔。」對於感情抱持順其自然態度。今一早，據《時報周刊CTWANT》報導指出，俐蓁日前與隊友朴恩惠、黑黑及男團員們聚餐，期間她披著Cooper的外套，2人頻頻互動，聚會結束後，男方不僅貼心替她拉行李，還輕撫她背部，舉止略顯曖昧，最後更一前一後進入住家大樓，關係耐人尋味。事實上，俐蓁去年捲入范姜彥豐家務事，一度停工神隱，事後出面坦承於社群公開發言未拿捏好分寸，才釀得軒然大波，而翻開俐蓁過往感情歷程，談過4場戀愛，理想對象偏好「外表壞壞，但內心會撒嬌」的反差型男生，現階段對於感情抱持順其自然的態度。