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▲少女時代成員Tiffany（右）、卞耀漢（左）因戲生情，去年剛公開戀情，今年就結婚。（圖／IG@tiffanyyoungofficial）

少女時代成員Tiffany今年2月和卞耀漢宣布結婚，正式升格人妻的她近日登上綜藝節目《拜託了冰箱》，首度公開新婚後的居家冰箱，裡面擺滿了多道韓式家常菜。Tiffany 害羞分享，這些全是婆婆親手製作後特地送來的，並感性表示：「我收到了滿滿的寵愛」，而Tiffany在小六時喪母，如今能再次感受到母愛，也讓粉絲們感到欣慰。Tiffany和卞耀漢因為合作戲劇《逆貧大叔》結緣，去年底承認戀情，今年2月就登記結婚，成為少女時代中第一位人妻。最近Tiffany和少女時代另一名成員孝淵，登上綜藝節目《拜託了冰箱》。節目中，Tiffany一邊臉上洋溢著新婚的幸福感，一邊介紹冰箱裡的小菜時，整齊擺滿了涼拌菠菜、玉子燒、炒小魚干。隊友孝淵看到整排的保鮮盒，忍不住毒舌吐槽：「這怎麼可能是Tiffany自己做的？」引發全場大笑，Tiffany則害羞表示這些都是婆婆的愛心，也害羞地改口稱呼婆婆為「媽媽」，透露自己有收到滿滿的寵愛。事實上，出生於美國的Tiffany成長背景相當令人心疼，她在小學六年級、年僅12歲時，就面臨母親過世的打擊，年幼便失去母愛陪伴，出道早期聊起媽媽時也曾哭過。而她的本名原本是Stephanie，之所以會以Tiffany這個藝名出道，也是為了紀念本想為她取名為Tiffany的媽媽。如今進入婚姻後意外收穫婆婆如親生母親般的照顧，算是填補了她多年來的遺憾，讓粉絲們同樣替她感到欣慰。除了婆媳關係和諧，Tiffany與老公卞耀漢的感情也十分甜蜜。她婚後上另一個節目時就曾坦言，在《逆貧大叔》結的拍攝期間時，就被對方的專業與領導能力吸引，戲劇殺青後更擔心兩人會就此斷了聯繫，還好卞耀漢主動聯繫她，兩人最終昇華成戀人。Tiffany表示夫妻倆在電影、時尚與價值觀上非常契合，提到婚後生活，她更是臉紅對鏡頭大喊：「我很幸福。」