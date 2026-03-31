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▲施明的混血美貌與精湛演技，成為許多粉絲心目中的經典。（圖／微博@娛樂少女日常）

香港知名混血女演員、李家鼎前妻施明，曾在《倚天屠龍記》中飾演「紫衫龍王」而備受矚目。她在2022年因腦出血開刀後，一度陷入昏迷，2024年又因細菌感染，三度進行開腦手術，但她都以堅強意志力挺過去。不料今（31）日傳出她已在本月21日過世的消息享壽74歲。她的大兒子李泳漢也證實施明因肺炎搶救不治離世，並遺憾痛哭沒能見到母親最後一面。施明在今日傳出已於21日過世的消息，她的大兒子李泳漢也向《香港經濟日報》證實。根據報導指出，李泳漢表示母親施明都有到醫院進行例行檢查，身體在近年都沒有出現明顯的異常。而今年3月她因高血壓住院治療，但不料在過世一周前，醫院突然打電話通知李泳漢施明嘔吐時，異物倒流進肺部，含氧量因此大量降低，必須插管進行急救。他原本以為母親可以康復出院，不料病情惡化，等到他趕到醫院時，母親已離世，讓他悲痛表示「我連她最後一面都沒看到」。事實上，施明在2022年底慶祝71歲生日前，不幸在住所內意外跌倒，導致頭部受到重創。當時傷勢極為嚴重，送醫後被診斷為腦內大面積出血，醫生立即為她進行了緊急腦部開腦手術以清除積血及減低腦壓。手術後，施明還一度陷入昏迷狀態，並在加護病房（ICU）留醫觀察，當時傳出情況並不樂觀，令演藝圈好友及家屬非常憂心。而經過治療後，施明逐漸恢復，但因為腦部受損而影響到肢體活動能力，她也因此接受了長期的物理治療與語言治療。李泳漢曾透露，母親的意志力非常強，康復進度雖然緩慢但有持續改善。但不料2024年，施明又因細菌感染，多個器官還因此衰竭，在短短1個月期間，就接受了3次腦部開刀手術，雖然醫生提醒家屬要有心理準備，但施明都堅強的挺過去，不料還是在近日傳出了噩耗。施明在1970 年畢業於麗的映聲（Rediffusion Television，亞洲電視的前身）第5屆藝員訓練班，並以混血兒的獨特面孔，在眾多學員中脫穎而出，於1976年正式踏入演藝圈。而她最著名的代表作，就是於1978年出演的電視劇《倚天屠龍記》「紫衫龍王」一角。施明深邃的五官，完美還原紫衫龍王波斯混血美女的設定，成功演繹小說中「武林第一美女」的神韻，成為粉絲心目中的經典之一。