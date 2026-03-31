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「醫美教父」常如山因涉嫌性侵女性友人，台北地檢署今天二度傳喚他出庭，本案日前曝光後，民進黨立委王定宇遭爆與本案告訴人出雙入對、關係緊密，甚至被常如山抓到兩人曾在他購買的豪宅中共度時光，王定宇否認婚內出軌、沒傷害別人，反批常如山為了脫罪轉移焦點；常如山今天開庭結束後，媒體問他是否覺得王定宇得了便宜還賣乖？常如山神情輕鬆還露出微笑，並未回答問題。常如山出身台南軍人子弟，退伍後賣過淨水器和美妝保養品，在諸多客戶的建言下決定創業，花20多年打造全台最大醫美集團，個人身價高達上百億，他常捐救護車及消防物資，積極展現熱心公益的形象。常如山被女性密友指控因為追求不成，去年（2025）開車尾隨回家並拉扯貼身衣物，涉犯妨害性自主，今年2月首度出庭接受偵訊並遭到限制出境、出海，他透過所屬的醫美集團聲明女方不實指控，對於私人感情事務占用公共資源，向社會大眾致歉。3月初有媒體爆料綠委王定宇奪人所愛，女方就是常如山性侵案的告訴人，當時王定宇出面強調跟女方是朋友，他沒在離婚前「發生什麼不正當的事情」、「兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律」，並反擊常如山涉犯性侵女員工未遂，刻意引導為兩性情感糾紛企圖脫罪。當時常如山透過聲明回應，目擊女性友人與王定宇共處一室，當下或許情緒激動，但絕無對女性友人有任何性侵害的舉止，也沒有派人跟監；該名女性友人從未任職愛爾麗集團，與公司無任何隸屬或合作關係，對於外界將私人情感糾紛連結企業形象，他盼望社會大眾區分個人感情問題與企業經營層面，避免影響公司營運與品牌聲譽。