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美伊開戰，中東戰事持續，國際油價飆升，也引發通膨擔憂，甚至美國聯準會可能從降息變成升息，國際黃金現貨價格每盎司也一度跌到4098美元，目前反彈至4560美元附近。展望後市，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華今（31）日表示，若通膨最後導致利率上升，對黃金較不利，但目前還沒有很大升息壓力，預期主要央行美國、英國及歐洲利率未來仍較平穩的，仍看好下半年黃金表現，只是要漲超過5000美元較困難，要大幅下跌機率也小，估在4000美元至5000美元波動。滙豐私人銀行及財富管理環球首席投資總監Willem Sels表示，在市場環境瞬息萬變之際，投資者不應被短期的悲觀或過度樂觀情緒牽動，而應專注於建立韌性，累積更穩健的長線回報。由年初至今，黃金的價格波動已證明，沒有任何單一分散工具是完美的，因此，滙豐持續在不同產業、地域及資產類別之間擴大投資分散工具。滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華則認為，2026年第2季有4大優先投資策略，首先，可掌握AI（人工智慧）投資趨勢： 維持對AI結構性成長引擎的策略配置，特別是半導體與電力基礎建設，同時將投資範圍由資訊科技產業，擴展至工業、金融、通訊服務與原材料等景氣循環產業。再來，啟動收益引擎。在預期降息次數減少的情況下，以投資級別債券及新興市場債券為核心的收益策略，有助支撐整體回報並提升投資組合韌性。同時，部署另類投資及多元資產策略，駕馭市場波動，滙豐建議，透過對沖基金、私募市場及環球多元資產策略優化傳統公開市場布局，以把握企業帶來的創新機會，受惠於贏家與落後者之間的報酬表現分歧，並透過政策週期差異分散外匯風險。另外，把握亞洲的創新與收益： 亞洲市場有助強化並分散偏重美股的投資組合，同時提供長期成長潛力及具韌性的收益機會。在黃金部分，美伊開戰之後，金價從3月初每盎司5419美元一路崩跌，一度下探4098美元，目前反彈來到4560美元附近。展望後市，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華分析，黃金是重要避險投資工具，只是過去2年黃金價格上漲很多，接下來要看經濟表現及地緣政治，尤其通膨及利率問題，原本通膨對黃金比較有利，若通膨最後導致利率上升，對黃金就較不利，因為黃金沒有孳息。不過，他認為，目前情況與2022年經濟環境不同，當時經濟成長率比較高，利率較低，到2023年利率大幅上升，而這次經濟成長率較低，利率較高，預期全球主要央行美國、歐洲及英國利率未來較平穩，即便短期黃金波動較大，但仍看好下半年黃金表現，由於過去2年金價上漲很多，因此，要漲超過5000美元較困難一點，而在全球主要央行去美元化，持續增持黃金儲備支撐下，金價要大跌機會也較小。