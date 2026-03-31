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▲楊昇達（左）頻頻模仿張學友，陳保仁（右）直虧：「你剛當爸爸要賺一些錢，我故意禮讓給你！」（圖／公視提供）

▲庾澄慶（中）主持《哈！真相大白了！》話題及深度兼具。（圖／公視提供）

庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，最新一集邀來藝人楊昇達、安乙蕎、醫師陳保仁等人參賽，節目上楊昇達頻頻模仿張學友，庾澄慶陪演笑說：「我不敢跟歌神握手」，楊昇達則酷回：「下次再一起合唱！」到了跟陳保仁PK晉級資格時慘被淘汰，陳保仁直虧：「你剛當爸爸要賺一些錢，我故意禮讓給你！」互動火花四射，笑翻全場。節目中，楊昇達與陳保仁廝殺，面臨法律題「不知情下買到凶宅可以無條件要求解除契約」挑戰晉級第二回合資格，這題楊昇達選「╳」，也說「契約通常簽的過程可以協商」，沒想到答案公布竟是「○」，原想禮讓的陳保仁只好尬笑跟楊昇達握手，直虧「你剛當爸爸要賺一些錢，我故意禮讓給你。」另外，庾澄慶與張學友素有交情，看楊昇達頻頻模仿笑他是「難得一來的張學友！」楊昇達用帶鼻音的語調說：「好久不見！雖然我被淘汰，但是你們依然有我的『祝福』」，並作勢要跟庾澄慶握手，讓他幽默回：「我不敢跟歌神握手」，楊昇達則酷酷地回說「下次再一起合唱！」互動笑翻全場觀眾。