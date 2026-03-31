伊朗戰爭已經持續1個月，國際原油價格也維持在100美元大關以上。工商協進會今（31）日舉行講座，理事長吳東亮受訪表示，短期之內台灣恐面臨物價上揚、通膨及交貨期延宕，但仍看好中長期台灣在AI紅利，認為戰爭對中長期影響不大。
根據最新數據，無論是布蘭特原油價格（Brent）及西德州原油價格（WTI）均維持100美元以上。中油本周汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元，已經3月以來第3次調漲。
吳東亮表示，原油漲價這是沒有辦法的事情，不過政府已經有祭出許多對策，如電價凍漲，接下來就看怎麼處理。他認為，油價調漲對於產業衝擊分成兩方面，第一是物價上漲，大家都會受影響，其次是不同行業在運輸成本、交貨時效的不同程度影響。
他認為，「不過我相信這個戰爭也不會永遠打下去。我想希望能夠早點結束，大家的壓力就會降低。」
而 中央銀行總裁楊金龍昨日表示，如果全年平均油價上漲到每桶100美元，消費者物價指數（CPI）年增率恐怕要調升到1.9%，不排除會有貨幣緊縮，甚至升息。
對此，吳東亮說，央行此舉也是不得已，面對輸入性通膨，央行還是要有所準備，但短期而言，大家都會看到物價上來、通膨蠢蠢欲動，及交貨期延宕。
但從長期觀察，台灣這幾年景氣好，很大因素來自於科技產業，尤其是AI算力熱之下，對於台積電晶片產生長期需求趨勢，認為短期會有波動，「可是以中長期來看，對台灣的經濟應該影響不是那麼大」，樂觀看好台灣經濟。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
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● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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吳東亮表示，原油漲價這是沒有辦法的事情，不過政府已經有祭出許多對策，如電價凍漲，接下來就看怎麼處理。他認為，油價調漲對於產業衝擊分成兩方面，第一是物價上漲，大家都會受影響，其次是不同行業在運輸成本、交貨時效的不同程度影響。
他認為，「不過我相信這個戰爭也不會永遠打下去。我想希望能夠早點結束，大家的壓力就會降低。」
而 中央銀行總裁楊金龍昨日表示，如果全年平均油價上漲到每桶100美元，消費者物價指數（CPI）年增率恐怕要調升到1.9%，不排除會有貨幣緊縮，甚至升息。
對此，吳東亮說，央行此舉也是不得已，面對輸入性通膨，央行還是要有所準備，但短期而言，大家都會看到物價上來、通膨蠢蠢欲動，及交貨期延宕。
但從長期觀察，台灣這幾年景氣好，很大因素來自於科技產業，尤其是AI算力熱之下，對於台積電晶片產生長期需求趨勢，認為短期會有波動，「可是以中長期來看，對台灣的經濟應該影響不是那麼大」，樂觀看好台灣經濟。
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