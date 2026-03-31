我是廣告 請繼續往下閱讀

馮德倫昔發片遇上921 隔27年重返歌壇

▲馮德倫（如圖）希望今年能有機會推出新專輯、舉辦演唱會。至於演唱會是否會有台灣場？他笑說有人想看就會有機會，未把話說死。（圖／記者邱曾其攝影）

馮德倫替動畫片獻聲 單曲〈屢戰屢敗又怎樣〉曝光

51歲港星馮德倫1999年在台灣發行國語專輯《愛不夠》，睽違27年再返樂壇，替籌畫多年的動畫《Bucket Man》獻唱宣傳曲〈屢戰屢敗又怎樣〉，今（31）日接受媒體訪問，馮德倫坦言當年發片遇上921大地震，之後便沒再出唱片，直呼「大家平平安安」。這次罕見替動畫片獻聲，馮德倫曾與雷頌德組成音樂組合「Dry」，鬆口希望今年能有機會推出新專輯和演唱會。馮德倫與雷頌德組成團體「Dry」，陸續發行4張粵語專輯，1999年他獨自來台發片，推出國語專輯《愛不夠》，然而發片日卻遇上921大地震。今日馮德倫來台宣傳動畫《Bucket Man》，睽違27年再踏入歌壇，演唱宣傳曲〈屢戰屢敗又怎樣〉，他透露當初發片遇到大地震，後續宣傳也都停擺，之後也就不敢再發專輯，直呼「大家平平安安」。被問到是否會再有音樂作品推出？馮德倫透露自己本身沒有太多想法，但有次跟搭檔雷頌德談到，或許30週年可以再出一些歌，他認為這個想法不錯，對方可以做歌、自己則負責MV拍攝。馮德倫希望今年能有機會推出新專輯、舉辦演唱會。至於演唱會是否會有台灣場？他笑說：「我怎麼會知道？」直言有人想看就會有機會，未把話說死，也讓粉絲們產生一絲期待。馮德倫演而優則導，曾執導電影《俠盜聯盟》、AMC影集《荒原》、Netflix影集《五行刺客》，近期投入動漫IP。他為此重抱吉他開金口，3月初先發單曲〈屢戰屢敗又怎樣〉為動漫集氣。MV由知名攝影師夏永康執導，上架YT不到一個月已近60萬點擊。