小米宣布2026米粉節將於4月1日至4月20日登場，更一口氣祭出手機、平板、穿戴裝置、清潔家電與顯示器等百款人氣商品優惠，最高現省萬元，線上線下都有折扣與滿額活動，想買到更便宜的商品的話，每晚8點可先到小米官網搶折價券，同步推出POCO新機 X8 Pro Series，也會在米粉節開賣。
米粉節手機優惠不少，像是上一代旗艦機Xiaomi 15限時最高直降5000元， 12GB+256GB優惠價17999元；主打影像體驗的Xiaomi 15T Pro，12GB+512GB特價後16999元，Xiaomi 15T12GB+256GB則下殺到12999元。至於高性價比機型，REDMI Note 14 Pro+ 5G最高現折3000元，12GB+256GB優惠價8999元。
這波新登場的POCO X8 Pro Series同樣搭上米粉節首銷檔期，POCO X8 Pro Max售價14999元起，以及POCO X8 Pro鋼鐵人限定版。首賣期間自4月1日上午10點至4月20日，全系列直降1000元，若在小米商城購買鋼鐵人限定版，前50名還可額外獲得價值3500元的復仇者聯盟營DLX Iron Man Mark系列贈品。
掃地機器人現折12500元
除了手機之外，平板與穿戴裝置這次也有明顯降價。Xiaomi Pad 7主打11.2吋3.2K高解析螢幕與144Hz更新率，米粉節期間8GB+128GB版本優惠價8999元，12GB+256GB版本優惠價10999元，還加贈磁吸保護殼；REDMI Pad SE 8.7 4G則壓到3999元。穿戴部分，Xiaomi手環9 Pro活動價只要1699元，用相對親民門檻就能入手AMOLED大螢幕、健康監測與GNSS獨立定位等功能。
家電與影音產品的部分，Xiaomi掃拖機器人5 Pro祭出最高現折12500元，活動價16499元，購機再送Xiaomi聲波掃振電動牙刷；Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025最低14999元可入手，另有Xiaomi智慧顯示器A 2026 65型4K，活動價12599元，還加送Xiaomi AC1200 Mesh路由器或Xiaomi手持掛燙機二選一。
每晚8點小米官網先搶優惠券
在線上優惠部分，小米商城mi.com於活動期間每晚20時限量開搶150元、300元手機折價券與AIoT 9.5折優惠券，單筆消費達指定門檻後，還可加價購Xiaomi體脂計S400、Xiaomi除蟎機Pro、Xiaomi智慧氣炸鍋6.5L等商品。線下門市部分，小米之家祭出單筆消費滿3999元即送限量「Xiaomi真誠熱愛杜邦包」，同時只要參與指定活動貼文留言曬單，還有機會抽中Leica Leitzphone powered by Xiaomi、Xiaomi智慧顯示器S Pro Mini LED 2026 75型、Xiaomi Pad 8 Pro等總價值百萬元的智慧裝置。
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這波新登場的POCO X8 Pro Series同樣搭上米粉節首銷檔期，POCO X8 Pro Max售價14999元起，以及POCO X8 Pro鋼鐵人限定版。首賣期間自4月1日上午10點至4月20日，全系列直降1000元，若在小米商城購買鋼鐵人限定版，前50名還可額外獲得價值3500元的復仇者聯盟營DLX Iron Man Mark系列贈品。
除了手機之外，平板與穿戴裝置這次也有明顯降價。Xiaomi Pad 7主打11.2吋3.2K高解析螢幕與144Hz更新率，米粉節期間8GB+128GB版本優惠價8999元，12GB+256GB版本優惠價10999元，還加贈磁吸保護殼；REDMI Pad SE 8.7 4G則壓到3999元。穿戴部分，Xiaomi手環9 Pro活動價只要1699元，用相對親民門檻就能入手AMOLED大螢幕、健康監測與GNSS獨立定位等功能。
家電與影音產品的部分，Xiaomi掃拖機器人5 Pro祭出最高現折12500元，活動價16499元，購機再送Xiaomi聲波掃振電動牙刷；Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025最低14999元可入手，另有Xiaomi智慧顯示器A 2026 65型4K，活動價12599元，還加送Xiaomi AC1200 Mesh路由器或Xiaomi手持掛燙機二選一。
每晚8點小米官網先搶優惠券
在線上優惠部分，小米商城mi.com於活動期間每晚20時限量開搶150元、300元手機折價券與AIoT 9.5折優惠券，單筆消費達指定門檻後，還可加價購Xiaomi體脂計S400、Xiaomi除蟎機Pro、Xiaomi智慧氣炸鍋6.5L等商品。線下門市部分，小米之家祭出單筆消費滿3999元即送限量「Xiaomi真誠熱愛杜邦包」，同時只要參與指定活動貼文留言曬單，還有機會抽中Leica Leitzphone powered by Xiaomi、Xiaomi智慧顯示器S Pro Mini LED 2026 75型、Xiaomi Pad 8 Pro等總價值百萬元的智慧裝置。