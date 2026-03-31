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2022年COVID-19疫情期間，長照機構有確診者，若就地照顧不另外送隔離可申請補償，台北市有兩間分別由姊妹擔任負責人的長照中心，涉嫌找朋友充當確診病患的照顧者，詐領防疫獎勵金上百萬，台北地檢署今日兵分11路搜索約談9名被告，全案以詐欺、偽造文書罪偵辦。依據衛生福利部的「受隔離、檢疫者和其照顧者防疫補償」，2022年11月7日之前若照顧生活不能自理（如長照使用者）之隔離者，可請領防疫補償。檢警掌握，位於台北市敦化南路同一棟大樓的私立台大老人長期照顧中心及群英老人長期照顧中心，分別由鄭姓姊姊與妹妹擔任負責人，兩人在2022年找人頭以浮報確診病患的照顧者名額，合計詐領上百萬元，經台北市社會局察覺有異而告發。北檢今日指揮刑事局，持法院核發的搜索票，搜索鄭姓被告9人的住居所，以及兩家老人長照中心，並通知鄭姓被告等9人到案說明，目前持續調查釐清中。