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艾力克斯罹患罕見癌症 導致左眼失明



據外媒報導，艾力克斯唐恩於2025年因頻繁劇烈頭痛就醫，經詳細檢查後確診為橫紋肌肉瘤（RMS），屬於罕見的軟組織癌症。雖曾接受手術切除惡性腫瘤，但腫瘤一度阻斷通往視神經的血流，導致視力嚴重受損，甚至左眼失明。隨著病情惡化，他持續接受治療，並一度住院，遺憾最終仍因敗血性休克離世。



據外媒報導，艾力克斯唐恩於2025年因頻繁劇烈頭痛就醫，經詳細檢查後確診為橫紋肌肉瘤（RMS），屬於罕見的軟組織癌症。雖曾接受手術切除惡性腫瘤，但腫瘤一度阻斷通往視神經的血流，導致視力嚴重受損，甚至左眼失明。隨著病情惡化，他持續接受治療，並一度住院，遺憾最終仍因敗血性休克離世。 艾力克斯親友陪伴下離世 清醒和妻女告別



家屬透過聲明證實，艾力克斯因為併發敗血症休克病逝，身邊圍繞著送他最後一程的家人和朋友，他也在親友陪伴下安詳離開，「他走得很平靜，也不再承受病痛折磨。」據悉，他在離世前仍然保持清醒，因此還是有與妻子Cristina及5歲女兒Everest做最後的道別。



家屬透過聲明證實，艾力克斯因為併發敗血症休克病逝，身邊圍繞著送他最後一程的家人和朋友，他也在親友陪伴下安詳離開，「他走得很平靜，也不再承受病痛折磨。」據悉，他在離世前仍然保持清醒，因此還是有與妻子Cristina及5歲女兒Everest做最後的道別。 艾力克斯參與多部作品 原本還要開巡演



回顧艾力克斯的演藝生涯，活躍於影視與喜劇領域的他，曾參與多部知名影集演出，包括《Blue Bloods》、《Dexter》、《Everybody Hates Chris》及《Pretty Little Liars》等，也有涉足電影演出。原先他還有計畫要展開橫跨全美41州的喜劇巡演，然而因為病情只能被迫取消。



回顧艾力克斯的演藝生涯，活躍於影視與喜劇領域的他，曾參與多部知名影集演出，包括《Blue Bloods》、《Dexter》、《Everybody Hates Chris》及《Pretty Little Liars》等，也有涉足電影演出。原先他還有計畫要展開橫跨全美41州的喜劇巡演，然而因為病情只能被迫取消。 此外，面對高額醫療費用與收入中斷的壓力，友人曾替他在GoFundMe發起募款活動，希望可以協助他的家庭度過難關。如今他驟然離世，家人悲痛表示，自女兒出生以來，艾力克斯始終珍惜每一刻相處時光，並感謝外界在這段艱難時期給予的支持、祈禱與經濟援助。



此外，面對高額醫療費用與收入中斷的壓力，友人曾替他在GoFundMe發起募款活動，希望可以協助他的家庭度過難關。如今他驟然離世，家人悲痛表示，自女兒出生以來，艾力克斯始終珍惜每一刻相處時光，並感謝外界在這段艱難時期給予的支持、祈禱與經濟援助。

▲艾力克斯唐恩家屬證實他在昨（30）日不敵病魔辭世。（圖／IG@dapperduong）

曾參演《警網急先鋒》、《夢魘殺魔》等知名美劇的美國喜劇演員兼作家艾力克斯唐恩（Alex Duong），於當地時間28日在加州聖塔莫尼卡醫院因病辭世，享年42歲。艾力克斯去年確診罹患罕見且具侵略性的「腺泡狀橫紋肌肉瘤」（RMS），抗癌一年後，於27日晚間因併發敗血性休克緊急住院，最終在親友陪同下安詳離世。家屬在聲明中感性提到，艾力克斯走前神志清醒，與妻子Cristina及5歲女兒Everest告別，場面令人萬分不捨。