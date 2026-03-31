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▲全台首發波力聯名禮盒亮相，角色造型搭配限定口味超搶手。（圖／業者提供）

▲繽紛甜點櫃吸睛登場，全台首發波力聯名禮盒超搶手。（圖/業者提供）

迎接兒童節連假，甜點品牌Wesh 蔚旭，看準送禮需求與IP聯名熱潮，即日起在台茂購物中心推出限定台茂快閃店，同步推出全台唯一波力聯名禮盒。活動以「讓孩子當主角」為核心概念，結合人氣角色與品牌甜點，成為兒童節檔期最大亮點，期待帶動來客人潮與話題聲量。即日起至4月22日的台茂快閃店，主打波力聯名禮盒是以「波力救援小英雄」為設計主軸，推出角色專屬限定包裝與風味組合，包含波力經典原味、羅伊蘋果牛奶、安寶草莓牛奶，將角色個性與甜點口味巧妙結合，提升產品辨識度與收藏價值。同時，Wesh 蔚旭延續品牌擅長的古早味蛋糕工藝，搭配人氣烤布蕾與巧克力風味，讓波力聯名禮盒不僅吸睛，更具備實際口感優勢，在台茂快閃店中形成差異化亮點。為進一步放大兒童節檔期效益，台茂快閃店於4月3日至6日推出期間限定活動，每日前50位購買波力聯名禮盒者，即可獲得「波力DIY組裝帽」，兼具帽子與燈籠功能，強化親子互動與現場體驗。透過限定贈品與節慶活動的加乘操作，不僅提升來店誘因，也讓波力聯名禮盒在台茂快閃店中持續累積話題聲量與消費熱度。Wesh 蔚旭透過台茂快閃店成功整合IP聯名、節慶行銷與產品創新，讓波力聯名禮盒成為兒童節市場中的焦點商品。品牌表示，未來將持續透過跨界合作與期間限定活動深化市場布局，並以更多元的體驗形式拓展消費場景，持續強化品牌在甜點與親子市場的影響力。