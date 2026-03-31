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▲台語歌王七郎（左2）嫁女兒，豪記唱片歌手組親友團力挺，包括林姍（右起）、張秀卿還有吳俊宏（左1）都來了。（圖／豪記唱片提供）

台語歌壇近日有喜事！擁有「南霸天歌王」美譽的七郎，日前於家鄉高雄為32歲愛女盛大舉辦婚禮。一向形象豪邁的七郎，大手筆送上千萬新房作為嫁妝，也在紅毯上淚崩告白，希望能繼續當女兒一輩子的靠山，父愛的真情流露讓全場賓客動容。身為演藝圈出名的「女兒控」，七郎透露，自己離婚24年，雖女兒跟著前妻，但他自小孩7歲起堅持親自接送上下學，父兼母職的溫馨接送情長達25年，一路照顧到女兒碩士畢業。婚禮當天，七郎牽著愛女步入紅毯，在將手交給女婿的那一刻激動潰堤，感性表示：「唱歌唱了一輩子，看過無數大場面，但今天牽著女兒的手，心裡還是酸酸的，很不捨。」隨後應女兒要求獻唱金曲〈哈酒〉時，父女倆更雙雙拭淚。對於愛女未來生活，七郎表示，除了送上千萬新房，即便女兒出嫁，他仍會持續在物質與精神上全力照顧，寵女之心無上限。這場婚禮不僅是地方盛事，更有如小型金曲獎現場。七郎的好麻吉、金曲歌后張秀卿率領林姍、吳俊宏等豪記唱片同門歌手驚喜現身。張秀卿與七郎相識超過40 年，她笑稱七郎嫁女兒就像自家辦喜事，但也坦言看到好友牽女兒進場時，自己也被感動到哭，「想到日後我當丈母娘的畫面，我應該也會哭到不行吧！」目前正全力備戰7月11日台南《辣妹駕到2演唱會》的張秀卿，也透露正透過重訓與養生保持最佳體態，要為演唱會增加肌肉量，更希望藉由好友的喜氣預祝個唱順利成功。「療癒歌后」林姍當天也優雅現身，感謝七郎出道以來的照顧。她更當場公布喜訊，4月將受邀參加白沙屯媽祖起駕前晚會，獻唱點閱破千萬的神曲〈粉紅超跑〉電音混搭版。林姍表示，自2017年起便與媽祖結緣，今年計畫與翁立友相約參與遶境進香盛事。而近來副業有成的吳俊宏，則以忘年之交身份出席。正在尋覓第三間店面並準備拚第二胎的他，直言要來沾沾七郎哥的喜氣，期望今年馬上有好消息。隨著婚禮圓滿落幕，正式升格為岳父的七郎笑說對於當外公的事，就順其自然。