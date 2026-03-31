每天刷牙卻還是被口臭困擾纏身嗎？那你可能完全沒有把髒汙處理掉！胸腔暨重症醫師黃軒在臉書上分享，刷過牙之後卻還有口臭味，問題可能出在刷牙方式不對，異味來源則是「舌頭」，正確的清潔方式也出爐了！
破解口臭觀念迷思！臭味來源不只牙齒
很多人認為把牙齒刷的光亮潔白，就能去除口中異味，對此，胸腔暨重症醫師黃軒則解釋，異味來源可能來自舌頭，因為舌頭表面不是光滑的，而是密布乳突的細毛地毯，很容易卡住細菌、食物殘渣和壞死細胞。這些物質會產生揮發性硫化物（VSCs），也就是惹人嫌的口臭來源，單靠牙刷刷牙，也很難清掉附著在舌面上的細菌膜。
但許多民眾為了解決口臭，誤以為「用力刷就會乾淨」，甚至拿牙刷反覆猛刮舌頭。黃醫師警告，這種做法不僅無法改善口氣，還容易導致舌頭破皮、發炎，反而創造出更適合細菌溫床的環境，讓口臭問題雪上加霜。
告別口臭困擾！醫師親授「4 大舌頭清潔守則」
針對如何正確、安全地清潔舌苔，黃軒醫師整理出以下 4 個關鍵步驟：
一、選對工具（使用舌苔刮板）：市售的舌苔刮板其平滑的設計，比牙刷的刷毛更能有效且大面積地刮除舌面細菌膜。
二、手法輕柔（像刮霧氣，不是刮油漆）：清潔時應從舌根輕輕往舌尖方向刮拭。力道必須輕柔，切勿死命用力刮除。
三、控制頻率（一天一次，早晨最佳）：每天只需在早上清潔一次即可，每次輕刮 1 至 2 下便已足夠，過度清潔反而會傷害舌頭黏膜。
四、留意異常警訊：若清潔時發現舌頭出現疼痛、潰瘍、異常白斑或黑毛舌等狀況，應立即暫停清潔並就醫評估。
資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean
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很多人認為把牙齒刷的光亮潔白，就能去除口中異味，對此，胸腔暨重症醫師黃軒則解釋，異味來源可能來自舌頭，因為舌頭表面不是光滑的，而是密布乳突的細毛地毯，很容易卡住細菌、食物殘渣和壞死細胞。這些物質會產生揮發性硫化物（VSCs），也就是惹人嫌的口臭來源，單靠牙刷刷牙，也很難清掉附著在舌面上的細菌膜。
但許多民眾為了解決口臭，誤以為「用力刷就會乾淨」，甚至拿牙刷反覆猛刮舌頭。黃醫師警告，這種做法不僅無法改善口氣，還容易導致舌頭破皮、發炎，反而創造出更適合細菌溫床的環境，讓口臭問題雪上加霜。
針對如何正確、安全地清潔舌苔，黃軒醫師整理出以下 4 個關鍵步驟：
一、選對工具（使用舌苔刮板）：市售的舌苔刮板其平滑的設計，比牙刷的刷毛更能有效且大面積地刮除舌面細菌膜。
二、手法輕柔（像刮霧氣，不是刮油漆）：清潔時應從舌根輕輕往舌尖方向刮拭。力道必須輕柔，切勿死命用力刮除。
三、控制頻率（一天一次，早晨最佳）：每天只需在早上清潔一次即可，每次輕刮 1 至 2 下便已足夠，過度清潔反而會傷害舌頭黏膜。
四、留意異常警訊：若清潔時發現舌頭出現疼痛、潰瘍、異常白斑或黑毛舌等狀況，應立即暫停清潔並就醫評估。