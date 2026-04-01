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近來台股動盪，日前連兩天大跌千點，女星何如芸在臉書分享與兒子對話趣事，兩人站在餐廳門口準備用餐，大兒子突然關心，「媽媽，妳的股票都賠光了嗎？」何如芸開玩笑說兒子可能是怕她沒錢結帳，不過她也分享自己操作股票的心法，絕對不買飆股，秉持著「人多的地方不要去」的法則，穩穩地賺。何如芸說，自己在念大學時，爸爸曾很短暫的玩過股票，不過最後賠了100多萬，從此收手，從小出身小康家庭，從沒想過暴富，安穩地賺錢、存錢就很好了，「存錢用銀行定期和跟會，連買房子也全款付現金。這種理財方式在現今社會確實很不可思議，但也養成我和妹妹保守的金錢觀。」何如芸坦言，「我買股票一樣遵循我極I人的個性，不買飆股。因為，人多的地方不要去！而且就如同我對傷心的人事物一向不回頭看的理論，賣早了、少賺了、買錯了、賠錢了，甚至沒掛到只能看著他一路狂飆，內心也像火車開過站一樣，不可戀棧。」曾經有個好友告訴她，「如果妳想買一個20萬的包，那妳就要先拿20萬出來買股票！」但何如芸又說，自從開始買股票後，對任何型態的消費都失去興趣，「這陣子各大品牌開始上春夏新品，朋友們傳任何新貨照片給我看，我都無感。」還有人問她是不是生病了。最後何如芸也祝福大家都能賺到盆滿鉢滿，喊話川普手下留情。