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▲「鉅陞大藴」充分地掌握地段坪數、景觀視野以及建商品牌等三大稀有性。（圖／業者提供）

▲鉅陞大藴未來從綠線一站距離，就能直達雙捷運交會軸。（圖／業者提供）

▲鉅陞大藴落點絕佳，6樓以上享有開闊棟距，充分掌握視野上的稀有性。（圖／業者提供）

以「有感建築・專寵自住」為企業宗旨的鉅陞建築團隊，落腳台中七期核心的新建案「鉅陞大藴」今（8）日熱鬧舉行開工動土儀式，吸引不少買房族的關注，在七期土地稀缺的市況下，這次「鉅陞大藴」充分地掌握地段坪數、景觀視野以及建商品牌等三大稀有性，所以不管是自住還是投資置產，一開案就受到買盤格外關注。台中新建案林立，但「七期南側」掌握了完整的商圈機能，以及優於七期北側的靜謐適居性，以「鉅陞大藴」為例，坐落正核心蛋黃區，未來更是綠線一站距離直達雙捷運交會軸，被認為擁有非常高的地段增值潛力。再加上周邊品牌建商，如寶輝、新美齊，未來推案價格可期，也因此不少自住客，一開案就鎖定提前部署「鉅陞大藴」。市場分析「鉅陞大藴」掌握三大稀有性優勢，其中包含坪數優勢，過去七期建案以大坪數為主力，但鉅陞大藴格局規劃以2、3、3+1房為核心，坪數落在25、35、45坪，是不少自住客的首選。另外，鉅陞大藴落點絕佳，6樓以上享有開闊棟距，充分掌握視野上的稀有性，也鄰近成熟的繁華商圈、多處公園綠地，以及家庭客著墨的明星學府！除了適合投資、置產，更是首購、換屋自住族群的最佳選擇。最後一個優勢則是建商品牌上的稀有性，鉅陞建築團隊一直強調服務有感，不管是簽約、客變，還是耐震標章以及讓民眾安心的24小時工程直播、第三方公正驗屋等，鉅陞建築團隊都做到以高規格「有感建築」，來貫徹專寵自住的經營理念。加上現在市況相對波動大，鉅陞大藴目前已購客群高度集中於醫師、中小企業主，這些高理性的專業人士，本著對鉅陞品牌的信任，以及看好七期穩定、成熟，將資產往相對風險低一點、未來前景展望好的地方，做投資配置。