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▲魂酒瓶身刻有源自於鄭主廚親選酒號碼的編號，更顯獨一無二。（圖／黑松提供）

▲首見「韓式風味」的金門高粱酒，魂酒帶有拔絲地瓜蜜感與韓式甜醬的氣息，猶如鄭智善主廚的職魂灌注其中，才得以飲酒如見人。（圖／黑松提供）

在韓國有「港點女王」稱號、因實境節目《黑白大廚》躍上國際舞台的主廚鄭智善，對金門高粱酒的喜愛早已為人所知。長年站在料理第一線的她，對風味層次與口感結構有極高敏銳度，也讓她的選擇被視為職人級的風味判斷。這一次，她為了找出最能代表她職人精神的風味，親自在夜黑風高的午夜時分，走進金門酒廠儲酒坑道，在數百甕經歷時光精粹、歲月封存的老酒魂中反覆聞香、細細比對酒甕之間的風味差異，最終挑選出與自身職魂相互共鳴的十二年老酒魂。黑松公司攜手金門酒廠，特別在瓶身標註了這甕十二年老酒專屬的「身分證號」，作為這次獨有酒魂專屬「靈魂號碼」的同時，也讓這款「魂酒金門高粱酒」更添神秘色彩。古人相信萬物有靈，對於高粱酒而言，這樣的說法其實並不全然只是想像。除了陳年時間長短之外，坑道環境也會讓每一甕不同批次的老酒逐漸發展出不同個性，從光照、溫度、空氣流動到微生物環境，哪怕是同一坑道相隔數公尺的酒甕，也可能孕育出截然不同的風味，使這些老酒匯聚時光精粹，就像擁有各自的靈魂。也因此，為突顯「魂酒金門高粱酒」全批次出身同一坑道、甚至同一甕酒的特色，金門酒廠在瓶身上標註統一的靈魂編號，不但證明它們都來自鄭智善主廚百裡挑一的那一甕老酒，獨有的老酒甕身分證號碼，也象徵一期一會來自同一靈魂的風味，使整批「魂酒」更顯得稀少而獨特。以一手「拔絲地瓜」功夫在《黑白大廚》驚豔全球的鄭主廚，對甜感、火候與風味層次的細節掌握極為精準，也讓她在風味判讀上有更高敏銳度，所選之魂酒也與她這招牌菜相互映襯，散發出的大醬甜香，是金門高粱酒首見的韓式風味。開瓶即是厚重的熟透麥芽糖甜香，結合麥麴香氣，揉合成一股甜酒釀氣息；待酒液逐漸甦醒，地瓜甜香就會漸漸飄出，並帶有一絲焦糖與炒栗子的溫暖氣息。如果此時一口吞下，厚實卻不壓舌的酒體圓潤順喉；高粱的乾淨辛香與地瓜的甜潤以一股幽微的蜜感為引，融合得恰到好處。尾韻微辛中帶甜，糯米般的黏滑感與熟地瓜的回甘交織，猶如韓式甜醬的香氣令人回味無窮。要如何詮釋「魂酒」這個概念？對鄭智善而言，酒就跟料理一樣，風味不只是味覺，更映照催生者的性格，更承載著當下的判斷與記憶。她因此用一句話形容這次的選酒理念：「飲酒如見人」。自《黑白大廚》上映之後，鄭智善主廚的餐廳幾乎天天客滿，想要親嘗她的手藝往往需要一點好運才能搶先訂到席位。如今透過「魂酒金門高粱酒」，酒迷也能從另一種方式感受她對風味的理解與選酒眼光。這款限量單一批次，鄭主廚親選的魂酒所展現的甜潤地瓜香氣與溫暖尾韻，彷彿呼應她招牌菜「拔絲地瓜」的風味記憶，也讓職人精神在酒液中留下鮮明印記。自4月15日起，「魂酒金門高粱酒」於黑松酒覓、7-ELEVEN及全家便利商店開放預購、全台酒類專賣店陸續開始販售，規格為600ml，建議售價890元，實際價格、庫存與販售方式依各通路為準。