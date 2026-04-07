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新北市地政局公布114上半年住宅租金指數，整體呈現「平穩緩漲」，其中，又以新店區漲幅較明顯，與113年下半年相較，漲幅為1.48%，與113年上半年相較，漲幅則有2.87%。信義房屋在地專家觀察，近年新店區整體房租確實呈現漲勢，電梯2~3房每月租金依物件條件不同落在3萬至5萬元間；而若想「轉租為買」，關鍵仍在於自備款。地政局指出，新店房租指數走揚主要因市場供給轉向高品質住宅大樓，拉高整體租賃均價。信義房屋新店七張店專案經理王宗瀚也進一步分析三大原因，近年房價漲幅明顯，連帶房租也會上漲；其次，央北重劃區新案陸續交屋，央北是指標重劃區又多新屋，連帶拉高房租平均值；第三，新店區擁捷運松山新店線，不少台北市工作族群沿捷運線尋找租屋，新店區房租相對北市CP值仍高，吸引租屋族目光，也是拉抬租金行情的原因。王宗瀚觀察，目前新店電梯大樓2~3房的每月租金，依照物件屋齡、條件、地點等，約落在3萬至5萬間，在這樣的租金行情下，的確會有租客認為乾脆考慮買房。若以每月同樣負擔來計算，假設每月還款5萬元，貸款7成、房貸利率2.5%起、還款年限30~40年，可以買到2000萬初的房子，自備款則需要約600萬；這樣的條件，新店區可以選擇距離捷運站步行10~15分鐘內，屋齡10~20多年的中古大樓2房物件，或是再添一些預算，可買到2300萬~2500萬的中古3房物件。從近年房租、房價走勢來看，王宗瀚認為，若是自住需求，短期為存頭期款等考量，租屋是選項之一，但中長期來看，購屋「繳房貸給自己」還是比較划算，尤其實務上許多房東比較不傾向租屋給年齡偏長的租客，都是必須一併考慮的因素。此外，王宗瀚也表示，相較去年，今年來客量與成交量有逐步復甦，推測是剛需購屋族觀望一陣子後，認為近期較有議價空間，因而漸漸回籠；但特別的是，有別於5~10年前，公寓與電梯大樓產品「各有擁護者」，這2、3年新店區公寓房價雖然仍相對電梯大樓親民，但因屋齡越來越高，選擇購買電梯大樓的買方已成主流，公寓產品流通天數相對拉長。