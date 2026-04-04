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▲「創生小聚—當創生同在一起」，集結來自馬祖、澎湖、屏東、台東、雲嘉南及雙北等全台各地近 60 組地方創生夥伴齊聚一堂。（圖／信義房屋）

台灣地方創生基金會日前舉辦第五屆「創生小聚—當創生同在一起」，集結來自馬祖、澎湖、屏東、台東、雲嘉南及雙北等全台各地近60組地方創生夥伴齊聚一堂，共同展望新年度的行動方向。基金會董事長陳美伶表示，地方創生在台推動邁入第八年、台灣地方創生基金會成立即將屆滿五年之際，今年將以「整合」為核心任務，務實檢視資源轉化成效，攜手各地團隊持續深化影響力。「地方創生從來不是一個人的事。」陳美伶董事長以此為小聚定調，並將這場年度交流聚會命名為「當創生同在一起」，彰顯基金會一貫秉持的共好、共創、共學精神。現場夥伴與基金會董事、顧問等貴賓共聚一堂，展現平台持續擴大的能量與多元樣貌。本屆小聚特別邀請來自不同領域的四大助力夥伴—91APP基金會、玉山銀行、LINE Pay及願景工程基金會於聚會上分享即將展開的助力計畫與合作資源。多元跨域資源的匯聚，為地方創生夥伴團隊注入新動能，也展現基金會串聯各界、推動地方發展的開放平台角色。在今年的團隊自我介紹環節中，各地團隊以三組關鍵字精煉呈現自身在地方創生的核心精神。陳美伶董事長亦為2026年提出五大年度行動關鍵字：「跨域共創、AI賦能、深耕永續、重視數據發揮社會影響力、組織韌性」，作為各團隊年度行動的方向指引。其中，「跨域共創」與「深耕永續」獲最多團隊認同，更有夥伴當場立下今年要與五組跨域團隊攜手合作的具體目標，展現積極行動的意志。陳美伶董事長強調，基金會成立將滿五年，「整合」不僅是年度核心任務，更是對既有成果的檢視與再深化。未來將持續陪伴並督促夥伴團隊，檢視課程、資源媒合等投入是否有效轉化為實際合作與在地成果，進一步擴大地方創生的整體影響力。