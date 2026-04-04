台灣社會長久以來存在「理組至上」的迷思，許多家長為了孩子的「錢途」，無不拼命將孩子塞進自然組。近日，一名父親在社群平台 Threads 上大吐苦水，表示自己從小砸重金讓兒子補習數理，一心想將他培養成工程師。怎料兒子上了高中後決定「棄理保文」，不僅放棄自然科，還躲在房間苦練作文，讓這位父親崩潰擔憂兒子未來沒出路，「只能去超商打工」，貼文一出瞬間引爆全網熱議。
砸重金栽培夢碎！爸急求救：怎麼勸他讀自然組？
這名父親在 Threads 發文指出，自己從小就花大錢讓兒子上自然科和數學補習班，早早規劃好工程師的職涯路線。然而，兒子上了高中後數學成績始終拉不起來，自然科也瀕臨放棄。直到日前，兒子突然表態不想讀理組，轉而回房間開始練習寫作文，鐵了心要成為文組生。
面對兒子的突襲，原 PO 焦慮地上網求助：「我擔心他如果讀文組，長大以後會沒有出路，大學畢業後也只能到超商打工。想問廣大的脆友，有沒有方法能說服我兒子走理組？」
網狂酸眼界太小：理組碩士賣菜、文組進台積電
這篇充滿傳統焦慮與職業偏見的貼文，迅速在社群上炸鍋。網友一面倒呼籲父親放下執念，許多人更搬出自身經歷，狠狠打破「理組保證高薪」的迷思：
結局神逆轉：爸爸轉念放手了
除了客觀的薪資討論，更多網友語重心長地勸導這名父親：「請尊重孩子的意願，是他的人生，不是你的」、「做自己擅長的事才會有成就感」。在看過眾多過來人的血淚建議後，這名父親的態度也迎來大轉變，他在留言區感動回覆：「謝謝各位的留言，看完大家給的回覆，我和我兒子能放心一起去讀文組了。」
打破低薪迷思！勞動部認證「高薪職業」：文組年薪破 300 萬
文組真的沒「錢」途嗎？根據勞動部最新「113年職類別薪資調查」，全台年薪超過 150 萬元的高薪職業中，並非只有科技業工程師霸榜。若將職業細分為「文組（文法商）」與「理組（醫理工）」，數據顯示文組精英的吸金能力同樣驚人：
【文組勢力：金融與法律】
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這名父親在 Threads 發文指出，自己從小就花大錢讓兒子上自然科和數學補習班，早早規劃好工程師的職涯路線。然而，兒子上了高中後數學成績始終拉不起來，自然科也瀕臨放棄。直到日前，兒子突然表態不想讀理組，轉而回房間開始練習寫作文，鐵了心要成為文組生。
面對兒子的突襲，原 PO 焦慮地上網求助：「我擔心他如果讀文組，長大以後會沒有出路，大學畢業後也只能到超商打工。想問廣大的脆友，有沒有方法能說服我兒子走理組？」
這篇充滿傳統焦慮與職業偏見的貼文，迅速在社群上炸鍋。網友一面倒呼籲父親放下執念，許多人更搬出自身經歷，狠狠打破「理組保證高薪」的迷思：
- 理組不一定發大財：「我讀理組，讀到碩士，一路國立，我現在在賣菜」、「我國立化學，也是在工地做水電」。
- 文組也有百萬高薪：「台積電也是有文組的需求，法務、人資、稽核人員放在哪裡？」、「文組考財法商進銀行，年薪也是破百規規矩矩。」
- 別看不起超商店員：「超商人人都能做嗎？那是超人在做的，要會腦力還要情商能力」。
除了客觀的薪資討論，更多網友語重心長地勸導這名父親：「請尊重孩子的意願，是他的人生，不是你的」、「做自己擅長的事才會有成就感」。在看過眾多過來人的血淚建議後，這名父親的態度也迎來大轉變，他在留言區感動回覆：「謝謝各位的留言，看完大家給的回覆，我和我兒子能放心一起去讀文組了。」
打破低薪迷思！勞動部認證「高薪職業」：文組年薪破 300 萬
文組真的沒「錢」途嗎？根據勞動部最新「113年職類別薪資調查」，全台年薪超過 150 萬元的高薪職業中，並非只有科技業工程師霸榜。若將職業細分為「文組（文法商）」與「理組（醫理工）」，數據顯示文組精英的吸金能力同樣驚人：
【文組勢力：金融與法律】
- 精算師：年薪 362.5 萬（商學院背景，全台稀缺僅 49 人）。
- 律師：年薪 155.3 萬（法學院背景）。
- 航空駕駛員（機師）：年薪 363.8 萬（技術掛帥，雖屬理組範疇，但航空公司招考不限科技，近年亦有不少文組生憑外語優勢跨界圓夢）。
- 醫師：年薪 252.4 萬。
- 電信工程師：年薪 170.9 萬。