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▲鄭亦真（如圖）送給女兒「小桃」市值181萬的台積電股票。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

鄭亦真送女兒181萬台積電股票！脫手黃金秒再加碼

▲張晏塵（左起）、李又汝、鄭亦真及陳維齡分享心情。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

美女主播鄭亦真今年1月1日誕下女兒「小桃」，當起新手媽媽頗有心得，不過今（4）日適逢兒童節，她卻不在女兒身邊，只因跟隨教會「藝起發光」一同到馬來西亞古晉出席兒童公益活動，稍早受訪時鄭亦真分享買給女兒的台積電股票，現已市值181萬，未來會持續加碼，且先前在黃金5300高點脫手，收入轉ALL IN台積電，打趣直呼：「每天工作都在看黃金，投資有風險，有賺有賠！」小桃剛出生時，鄭亦真與老公為其買下1張台積電股票，現市值約181萬，當時對禮物毫無頭緒，真的只好當作投資禮物，目前台積電正在下跌，她笑喊會繼續加碼，「現在假日，開盤的時候再看」，被問及未來是否有大禮壓力？鄭亦真直呼未來生日會選擇送女兒玩具，而黃金的部分，她在5300高點已經全部賣掉，收入轉ALL IN台積電。鄭亦真透露寶寶十分乖巧，3個月大相當好帶，這次遠行請媽媽幫忙照顧，「太想她了，這幾天從早到晚一直視訊」，被問到是否會偷哭？她笑說：「不至於但真的有想哭的感覺」，好在老公白天照顧，自己則是晚場，2人配合得融洽，但還是忍不住吐槽：「老公都在睡覺，老公睡死就沒有醒來了，把寶寶哭聲當白噪音，我都要衝起來！」特聊及產後生活，鄭亦真如願達成產前許下的宏願，曾放話產後要瘦15公斤，現在3個月內就火速成功，她分享能瘦身成功，跟親力親為照顧孩子脫不了關係，加上餵母乳、飲食控制、大量喝水，鄭亦真現在已經可以重新穿上主播服，預計將會於6月1日重返主播台，一旁的李又汝、張晏塵直誇很厲害，眾人也紛紛投以羨慕眼光，場面溫馨。