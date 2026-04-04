益富首度攜手財神開基祖廟北港武德宮，推出「益富 易富」系列聯名活動贈品，將品牌產品與招財寓意結合，讓雙方吉祥物同台亮相，由益富「超萌的吉祥物「壯壯」、「阿富」，攜手北港武德宮「財富」代表、深受信眾喜愛的「黑虎將軍」共同登場，推出實用又具有收藏價值的聯名贈品，還加碼贈送限時下載聯名貼圖，讓民眾也為生活增添好運。
益富品牌大使「壯壯」與「阿富」，以活力可愛的形象深受粉絲喜愛，不僅關心大家日常生活，平時也在社群平台以輕鬆有趣的方式傳遞分享營養相關知識；而北港武德宮所供奉的「黑虎將軍」，長久以來被視為守護財庫、招財納福的象徵。此次聯名合作讓壯壯、阿富與黑虎將軍同框登場，以「益富 易富」主題傳遞「有了健康，財富自然來」，象徵健康與財運同行的祝福寓意。益富策略長宗家瑋表示：「益富深耕台灣超過40年，重視國人健康，希望透過益富療癒可愛的吉祥物壯壯、阿富與北港武德宮的黑虎將軍，傳遞福氣、財富一起到位。」
三大聯名贈品 兼具可愛與實用
此次聯名推出三款兼具可愛與實用性的限量贈品。「益富 易富馬克杯」以壯壯與黑虎將軍一同比出招財貓般的招財手勢作為主視覺，杯蓋融入麻將「發」字的巧思，象徵「摸了益路發」， 4月1日至5月31日凡購買益富指定系列產品2箱即可獲得；「益富 易富折疊購物車」是日常外出採買的必用神器，除了可愛的壯壯與黑虎將軍，還有聚寶盆、珊瑚與金元寶等招財元素，象徵財氣滿滿，讓日常購物也能，走到哪、富到哪！5月1日至5月31日凡購買益富指定系列產品滿萬元即可獲得；「益富 易富手機座」以壯壯與黑虎將軍共同穩住手機的造型設計，6月1日至6月30日凡購買益富指定品項組包即可獲得，快來蒐集把財富好運帶回家！(贈品數量有限，送完為止)
超萌免費LINE貼圖「健康財富攏虎哩」
除了推出實用的聯名贈品外，益富與北港武德宮也攜手推出「健康財富攏虎哩」限時免費LINE貼圖，將益富的吉祥物壯壯、阿富與北港武德宮的黑虎將軍融入日常聊天情境，推出包括「哩賀」、「馬上來」、「超給力」、「財到家」等實用貼圖，讓可愛角色陪伴民眾在聊天互動中傳遞祝福，無論是日常問候或工作溝通，都能增添趣味與好運。「健康財富攏虎哩」LINE貼圖下載期間為4月1日至4月30日，可透過連結或QR-Code免費下載。
益富透過此次與北港武德宮聯名合作，希望將「招財好運」陪伴於日常生活，為自己與家人守護健康與財富。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此次聯名推出三款兼具可愛與實用性的限量贈品。「益富 易富馬克杯」以壯壯與黑虎將軍一同比出招財貓般的招財手勢作為主視覺，杯蓋融入麻將「發」字的巧思，象徵「摸了益路發」， 4月1日至5月31日凡購買益富指定系列產品2箱即可獲得；「益富 易富折疊購物車」是日常外出採買的必用神器，除了可愛的壯壯與黑虎將軍，還有聚寶盆、珊瑚與金元寶等招財元素，象徵財氣滿滿，讓日常購物也能，走到哪、富到哪！5月1日至5月31日凡購買益富指定系列產品滿萬元即可獲得；「益富 易富手機座」以壯壯與黑虎將軍共同穩住手機的造型設計，6月1日至6月30日凡購買益富指定品項組包即可獲得，快來蒐集把財富好運帶回家！(贈品數量有限，送完為止)
除了推出實用的聯名贈品外，益富與北港武德宮也攜手推出「健康財富攏虎哩」限時免費LINE貼圖，將益富的吉祥物壯壯、阿富與北港武德宮的黑虎將軍融入日常聊天情境，推出包括「哩賀」、「馬上來」、「超給力」、「財到家」等實用貼圖，讓可愛角色陪伴民眾在聊天互動中傳遞祝福，無論是日常問候或工作溝通，都能增添趣味與好運。「健康財富攏虎哩」LINE貼圖下載期間為4月1日至4月30日，可透過連結或QR-Code免費下載。