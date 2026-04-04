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▲Mirae在上月17日就過世，消息卻在昨（3）日才在網路上傳開。（圖／金荷娜 IG）

曾為預備韓國女團SWALLA成員的舞者Mirae（尹未來，윤미래）於上月17日不幸離世，享年35歲。消息直到昨（3）日才逐漸傳開，不過十年閨密的金荷娜早在上月17日就忍痛在社群平台發布訃告，沉痛表示：「與我有著10多年隊友與室友誼的未來姐姐，帶著最少女、最可愛的模樣，去了一趟很長很長的旅行。」字裡行間充滿對好友的不捨。Mirae的死訊最早在昨日於韓國論壇瘋傳，大家才發現早在上月17日金荷娜就已經發文證實。金荷娜在文中透露，自己擔任了這次葬禮的喪主與主監護人，希望能陪好姐妹走完最後一段路。她感性地寫道：「姐姐平時就是個喜歡華麗、漂亮事物，且熱愛熱鬧氛圍的人，我希望她新旅程的開始，能像她活著時一樣閃閃發亮、熱鬧非凡。」她也特別呼籲認識Mirae的朋友們能到靈堂致意，希望葬禮現場不只有悲傷，更能填滿眾人的溫暖與美好回憶。而Mirae的告別式已在好友與親屬的陪伴下低調完成。Mirae在經歷團體解散的挫折後，仍堅持在舞台上發光發熱，沒想到卻在35歲的年紀就畫下句點。雖然家屬與好友並未詳細說明確切死因，但其離世的消息已在韓網引發大量討論，網友紛紛留言哀悼：「希望在另一個世界能盡情跳舞」、「太年輕了，真的好遺憾」。Mirae原定於2019年以四人女團SWALLA成員身分正式出道，當時團體已進入籌備期並累積不少粉絲關注。然而，隨著出道計畫最終受阻、團體解散，她的歌手夢碎，隨後轉換跑道成為一名專業舞者。儘管未能以歌手身分站在螢幕前，她仍憑藉精湛舞藝與親和力在業界穩定活動，獲得許多支持者喜愛。如今傳出驟逝噩耗，令昔日戰友與粉絲倍感震驚與惋惜。