受強烈鋒面影響，中央氣象署今（4）日對中台灣發布豪雨特報，苗栗與台中多處地區清晨起便傳出嚴重淹水災情。社群平台上湧現大批災情回報，其中苗栗嘉新更有苦主崩潰貼出汽車Hyundai Elantra Sport 慘遭泥水滅頂置引擎蓋邊緣的照片，絕望求問：「這還有救嗎？」對此，汽車達人與官方單位給出關鍵的「救車指南」，只要水淹未超過「這個高度」，且車主沒做錯一件事，汽車就有機會免於報廢命運！
一覺醒來汽車泡水！苦主「1動作」網讚內行
苗栗該名網友在 Threads 無奈表示，一早起床發現淹水，汽車已經泡在泥水之中。幸好他察覺電系短路後，機警地沒有發動引擎，而是立刻將電瓶斷電，並發文求問維修費用與收購行情。
照片曝光後引發熱烈討論，不少過來人給出建議：「沒發動，引擎還有救，其它就一半一半」、「電腦整套、線路、椅子拆洗，修到好估計 20-40 萬」、「剩車籍資料有價而已，其他就廢鐵價」；不過也有內行車友看中殘值，直接在留言區排隊收購輪框、進排氣等改裝零件。
汽車免報廢關鍵：淹水「未超過排氣管」且不發動
萬一汽車不幸泡水怎麼辦？汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼強調，「千萬不要發動引擎」是最高指導原則。只要水深沒有超過輪胎的 1/4 到 1/3（或未淹過排氣管），車子都還有救！但若強行發動，水會瞬間被吸入引擎內部，導致整台車面臨大修甚至直接報廢的命運。若突發狀況必須行經積水路段，務必「腳踩著油門不要放開」，靠著持續排氣的壓力阻止水流倒灌。
針對不同淹水高度，交通部交通安全入口網也給出 5 大處理原則，供車主依循：
⚠️ 專家呼籲，大雨來襲前盡量將車輛移至立體停車場或高處，若不幸泡水，務必保持冷靜、尋求專業拖吊協助，才是保護汽車的最根本之道。
我是廣告 請繼續往下閱讀
苗栗該名網友在 Threads 無奈表示，一早起床發現淹水，汽車已經泡在泥水之中。幸好他察覺電系短路後，機警地沒有發動引擎，而是立刻將電瓶斷電，並發文求問維修費用與收購行情。
照片曝光後引發熱烈討論，不少過來人給出建議：「沒發動，引擎還有救，其它就一半一半」、「電腦整套、線路、椅子拆洗，修到好估計 20-40 萬」、「剩車籍資料有價而已，其他就廢鐵價」；不過也有內行車友看中殘值，直接在留言區排隊收購輪框、進排氣等改裝零件。
汽車免報廢關鍵：淹水「未超過排氣管」且不發動
萬一汽車不幸泡水怎麼辦？汽車達人、Car浮浪共同創辦人蔡至兼強調，「千萬不要發動引擎」是最高指導原則。只要水深沒有超過輪胎的 1/4 到 1/3（或未淹過排氣管），車子都還有救！但若強行發動，水會瞬間被吸入引擎內部，導致整台車面臨大修甚至直接報廢的命運。若突發狀況必須行經積水路段，務必「腳踩著油門不要放開」，靠著持續排氣的壓力阻止水流倒灌。
針對不同淹水高度，交通部交通安全入口網也給出 5 大處理原則，供車主依循：
- 水淹達輪胎 1/4： 關閉冷氣，啟動引擎慢速駛離淹水區。行駛中輕踩煞車數次，幫助煞車系統恢復正常。
- 水淹至輪胎 1/2： 盡可能以拖吊方式移動。若需自行發動，務必先關閉冷氣再慢速駛離，事後盡速回廠檢查。
- 水淹超過輪胎 1/2： 即使積水消退也切勿發動。為避免油品受污染傷害機件，須以拖吊回廠檢修。
- 水淹達輪胎 3/4（車內進水）： 切勿發動引擎！ 應盡速拖離淹水區，全面更換各項油品並排查電路系統。
- 水淹沒引擎蓋： 切勿發動引擎！ 引擎極可能已嚴重進水，需立即拖吊進廠大修。