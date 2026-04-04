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國民黨主席鄭麗文將於7日到12日訪中，過程中將和中國國家主席習近平進行「鄭習會」，據了解，推動台商「二次西進」將是會談主軸之一。然而，財信傳媒集團董事長謝金河從幾個原因分析，指出兩岸產業已從互補到完全競爭，「二次西進不可行！」，並點出如果沒有去紅供應鏈，「台灣產業都會被打趴」，企業一定沒有明天。謝金河近日在個人臉書發文指出，總統賴清德在玉山科技論壇上致詞提出一個數據：2010年投資中國佔台商對外投資比率83.8%，去年這個比率下跌至3.75%，這是非常巨大的轉變。而在更早以前，和碩聯合的童子賢也說至少有七成以上的台商會離開中國。這是一個重大趨勢的變化，除了兩岸關係不再和善，美中角力帶來的地緣政治張力外，很大的原因是兩岸產業經濟已從卅年前的高度互補，漸漸演化成完全競爭，這個殺戮看起來不會停。他進一步指出，1990年中國成為世界工廠，台商大規模西進，人流，物流，金流全流向中國，在馬英九總統執政後期，大約在2015年左右，台灣經濟幾乎被掏空。那時兩岸關係非常好，紫光集團的趙偉國放話要併台積電，聯發科，甚至要吃下矽品，日月光。那年力晶半導體下市，南亞科把華亞科賣給美光。台股交易量只有3到500億元。謝金河表示，這些年台灣經濟大放異彩，主因是台商回來，資金回流，再加上台美產業鏈結，美國取代中國，成為台灣最大出口國。另一個是美中角力的地緣政治要求去紅色供應鏈，今天鴻海、廣達、緯創、緯穎、技嘉會變這麼大，最大原因是去紅色供應鏈。早期台商去中國，工資，土地，所有生產要素都便宜，再加上租稅優惠，還有地方官員全力配合幫忙，台商只要應酬，喝酒就可以拿到很好的項目。他說，但現在中國在地企業起來了，兩岸關係沒有以前那麼好，過去的優惠也不再，台商在中國的優勢逐漸消失。現在中國扶持國家隊，像電動車，電池，面板，太陽能等，因為極度內捲，幾乎把全世界的產業都打趴。另一個是中國積極建立自己的科技產業鏈，像半導體的中芯、華虹、長江存儲，AI晶片的寒武紀、摩爾線程、沐曦科技、壁仞科技，這次印刷電路板大起，勝宏的陳濤已經是輝達執行長黃仁勳的重要夥伴，東山精密、生益科技、滬電股份等競爭力都不在台灣之下。而最近光通訊大紅，中國也有長飛光纖、新易盛、中際旭創等，股價漲幅更驚人。謝金河強調，如果沒有去紅供應鏈，很多台灣的產業都會被打趴，這樣的產業競賽會一直持續下去。「台灣只有精益求精，靠技術創新領先才能永續經營。如果只是想用政治套利，用昔日喝白酒拿項目的關係導向，企業一定沒有明天！」