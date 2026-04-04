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▲王晶（如圖）爆料周星馳曾經在夜總會惹到黑社會人士，差點讓自己無法全身而退。（圖／摘自 王晶笑看江湖 YT）

▲鄭秀文（最前）在《夜王》中飾演霸氣的媽媽桑，該片在香港締造破億港元的出色票房，是今年春節賀歲檔賣座冠軍。（圖／華映娛樂提供）

香港今年度最熱賣賀歲片《夜王》，以尖東夜總會的經營生態為背景，票房已衝破億元港幣大關。昔日曾拍出多部名片的導演王晶，也在個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》聊起夜總會過去的興衰，大爆周星馳在夜總會惹到黑社會的大八卦。原來當時周星馳新紅乍紫，不理會黑幫人士呼喚他的名字，讓他們氣到把他圍起來，用髒話飆罵了15分鐘，還好只是罵人，沒有出手傷人。《夜王》提及尖東一帶的夜總會，曾經有過客似雲來的輝煌時光，那時演藝界人士也會上夜總會同樂，王晶就回憶自己第一次去夜總會，是被張同祖導演和武術指導董瑋帶著去，在裡面聊聊劇本、喝點小酒。不過周星馳上夜總會，卻是有過不愉快的經驗，那時他剛大紅，和一位友人XX在夜總會要等著拿車離開，偏偏取車過程慢，碰上一群黑社會人士，看到他就叫他的名字，他沒有理會，他們就圍上來對他罵了15分鐘的髒話，直到他取完車子離開。周星馳本來在TVB並不是受到重用的藝人，雖然也參與一些劇集的演出，卻是只能擔任配角，沒有主角的份，直到以《霹靂先鋒》在台灣拿下金馬獎最佳男配角，各方才有信心重用他，剛好他的無厘頭搞笑風格也臻成熟，就此大紅大紫，連創票房奇蹟，從小螢幕小咖變成電影界天王。但他一向不愛交際，對於陌生人不想搭理，才會惹到黑社會，王晶認為他應該以後都不會再去了。王晶強調周星馳上夜總會的故事，有XX可以作證，保證是真的，但他原本有把名字講出來，到了片子上架時，又將之消音處理，這件事情要想求證、或想挖出更多細節，變得難上加難。王晶解釋觀眾對於夜總會裡的小姐常有些錯誤的認知，其實早年她們固然需要讓客人開心，卻也不是能輕易帶出場，還是要追求、讓她們芳心被打動之後，才有其他後續。而夜總會的黃金年代逐漸成過去，《夜王》情節還是有所美化，真正的生態是更「兒童不宜」的。