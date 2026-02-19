我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯佳嬿（如圖）在周星馳的社群網站上留言向他真誠告白，想要爭取他送的神祕好禮。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲周星馳（左一）在新春短片中發紅包，一旁文字表示要送神祕禮物，馬上就看到柯佳嬿也來留言。（圖／摘自 IG@stephenchow)

喜劇之王周星馳雖然久未推出新作，卻仍被影迷們想念。他在大年初一發布新春短片，只見《少林足球》中的「六師弟」林子聰和其他員工年搶著向他拜年、拿紅包，還吹捧他執導的新片《女足》，更洩露口風稱今年會上映。周星馳接著表示會送給10位幸運網友神祕禮物，要大家對他說出真心話，不僅一堆網友來留言，連柯佳嬿都寫了55字短文對他告白，「小時候看你的電影笑，長大以後看你的電影哭。」想要爭取他的青睞。周星馳在新春短片中從頭到尾背對著鏡頭，坐在桌子後面發紅包，林子聰和他公司員工闖入後，先祝他新片今年大賣，暗示《女足》應該很快會和觀眾見面，接著分別大讚這部片的男女主角跟足球戲的張力，以及動作場面和感情戲的效果，聽得他紅包不斷發出來，最後林子聰更叫小孩們進來，把紅包搶光。周星馳在搭配的文字中，則用幽默口吻鼓勵網友對他說真話，他會選出10位贈送禮物，柯佳嬿都來留言。柯佳嬿寫道：「小時候看你的電影笑，長大以後看你的電影哭，時間讓我們懂得自己，也更加認識你。你讓我明白，只要遠看，人生就是喜劇。星爺，新年快樂。」雖然才55個字，但崇拜之情，溢於言表，有網友忍不住回覆她：「這段可以拿到星爺好多紅包。」也有人贊同她的話：「妳說得好好，謝謝我們這個時代有周星馳。」在徵求大家對他說真心話的文字中，周星馳不改電影裡的風趣：「同事們的讚美一聽便知是真心說話，為了助長如此誠實的風氣，留言講出你想對我說的真心話，我會選出最『誠實』的10位送出神祕禮物。祝各位馬年一馬當先，萬馬奔騰，伊隆馬斯克，馬馳千里俊采星馳。」巧妙把自己的名字和全球首富馬斯克給嵌進入，不愧是各方公認的喜劇鬼才。《女足》是周星馳在《新喜劇之王》推出的7年之後，第一部可望上映的導演新作，曾有張小斐、張藝興、迪麗熱巴等被點名主演，都還未獲證實，觀眾仍不知道星爺這次葫蘆裡賣什麼藥，目前只能從林子聰的話推測映期應該就是在今年。