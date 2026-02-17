我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周星馳（左）在1982年的港劇《天龍八部》中，還是男主角梁家仁（右）身旁的龍套臨演，多年後他成了電影巨星，變成梁家仁來當他的配角。（圖／摘自微博）

▲港劇《天龍八部》曾在台視以國語配音版本播出，收視相當轟動，超過45%，讓電影界也趕快搶拍電影版想賺一波票房。（圖／摘自微博）

九把刀《功夫》上映後掀起觀眾熱烈討論，片中除了出現他年少時對他很有影響的《黃飛鴻之男兒當自強》、《新蜀山劍俠》、《飛龍在天》、《浴火鳳凰》等名片、經典劇集的片段外，更在高潮段落響起粵語神曲〈倆忘煙水裡〉的旋律，這首曲子是1982年TVB金庸劇《天龍八部》的主題曲，兩年後在台視播映，也曾締造超過45％的高收視率，歌曲紅遍全台，周星馳當年還曾在劇中擔任龍套臨演。《功夫》雖然改編自九把刀的原著，電影版則有許多他對於武俠片的致敬和諧仿，在原著裡就有寫到〈倆忘煙水裡〉這首歌。由黃霑作詞、顧嘉輝譜曲的這首《天龍八部》主題曲，讓人聯想到金庸筆下結局不圓滿的戀情，關正傑和關菊英的男女對唱，更營造出蕩氣迴腸的感人氣氛。《天龍八部》曾在台創下港劇收視高峰，成為全台觀眾的熱門話題，但當時沒人料到臨時演員周星馳未來竟會成巨星。1982年港劇版《天龍八部》，喬峰、段譽、虛竹3大主角分別由梁家仁、湯鎮業與黃日華扮演，當時後面兩位都屬TVB正在力捧的「五虎將」成員，梁家仁則是因為TVB當家古裝台柱鄭少秋的氣質跟喬峰該有的霸氣、豪邁並不相符，因而決定從電影界借將，梁家仁的演出效果意外的好，也從香港紅到台灣。當年周星馳還扮演他手下的「燕雲十八騎」之一，多年後他卻在周星馳主演的電影裡擔任綠葉。那時台灣播映港劇會全部採國語配音，包括主題曲也會另找人演唱成國語版，粵語原版則是透過錄音帶、唱片的方式流傳。《天龍八部》在台視播映時，國語版的〈倆忘煙水裡〉由都曾隸屬台視的青山與張鴻演唱，但關正傑與關菊英另外也有錄製國語版，最有意思的是在星馬地區，這首歌還有另一個國語版本，由關正傑和黃鶯鶯來演唱。台灣曾在港劇《楚留香》之後掀起港劇狂潮，為了避免一台壟斷收視，最後老3台談妥輪流播映港劇，每台獨播4個月，後來在爭議聲浪下，分別播了兩輪之後就暫時畫下句點，愛看港劇的觀眾改由租錄影帶觀賞得到滿足。當年港劇全面開放在台播映前的最後一齣，就是台視播映的《天龍八部》。《天龍八部》曾經紅到台視還沒有播到完結篇，片商就找大多數的港劇原班演員搶拍電影版《天龍八部大結局》，還由港劇的監製擔任編導，快速完成上映搶一波票房，運用的歌曲當然還是港劇裡的那些歌曲，也可以看得出歌隨著戲受歡迎，在台灣也有頗高的人氣。時隔42年，〈倆忘煙水裡〉因為《功夫》再度出現在台灣的戲院裡，也讓人憶起昔日港劇轟動全台的輝煌時光。