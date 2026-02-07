我是廣告 請繼續往下閱讀

以下為本文重點：

2026年2月6日上映：《關鍵公敵》 克里斯普瑞特、蕾貝卡弗格森主演

▲克里斯普瑞特在《關鍵公敵》意外成為殺妻疑犯，必須向AI法官證明自己清白，2月6日已在全台戲院上映。（圖／摘自IMDb）

2026年2月6日上映：《天眼浩劫》 傑森史塔森、寶提芮布雷斯納奇主演

▲傑森史塔森（左）在《天眼浩劫》因拯救少女陷入危機，全台戲院2月6日上映。（圖／摘自IMDb）

2026年2月6日上映《秒速5公分真人版》／松村北斗、高畑充希主演

▲《秒速5公分真人版》改編自新海誠的經典動畫片，由松村北斗（如圖）、高畑充希主演，2月6日在台上映。（圖／摘自IMDb）

2026年2月13日上映：《日租家庭》 布蘭登費雪、柄本明、平岳大主演

▲奧斯卡影帝布蘭登費雪（右）在日本拍攝的《日租家庭》，有細膩的演出，全台2月13日正式上映。（圖／摘自IMDb）

2026年2月13日上映：《咆哮山莊》 瑪格羅比、雅各艾洛迪主演

▲雅各艾洛迪（左）與瑪格羅比（右）在《咆哮山莊》詮釋經典名著男女主角的愛恨情仇，全台2月13日上映。（圖／摘自IMDb）

2026年2月13日上映：《泰殺歌后戰》 查奎琳門恩、哈里特布阿約伊主演

▲《泰殺歌后戰》場面華麗，卻充滿搞笑的情節，是春節期間少見的泰國喜劇，台灣於2月13日上映。（圖／威視提供）

2026年2月13日上映：《山羊巔峰》 迦勒麥羅林、蓋柏莉尤恩聲音演出

▲《山羊巔峰》由NBA巨星史蒂芬柯瑞監製，《怪奇物語》迦勒麥羅林等人聲音演出。（圖／索尼提供）

2026年2月13日上映：《再見未來男孩》 娜塔莉波曼、威爾法洛聲音主演

▲《再見未來男孩》入圍98屆奧斯卡金像獎最佳動畫片，品質不俗，影后娜塔莉波曼與笑匠威爾法洛參與英語版配音，台灣將於2月13日上映。（圖／摘自IMDb）

2026年2月13日上映：《功夫》 戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨主演

▲柯震東（左起）、戴立忍、朱軒洋在九把刀新片《功夫》中的造型很獨特，全台將於2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）

2026年2月13日上映：《匿殺》 彭昱暢、張鈞甯、黃曉明、王迅主演

▲張鈞甯在《匿殺》扮演為查懸案、鍥而不捨的女警，有不少激烈打鬥戲，台灣將於2月13日上映。（圖／車庫娛樂提供）

2026年2月17日上映：《雙囍》 劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華主演

▲劉冠廷（左）與余香凝（右）在《雙囍》扮演一對被迫同天舉行兩場婚禮的新婚夫妻，台灣將於2月17日上映。（圖／水花電影提供）

最受大家期待的農曆春節假期再過一週就要來臨，進戲院看部賀歲片是不少影迷的必備活動，但有哪些選擇？《NOWNEWS今日新聞》整理2026年農曆春節比較受到矚目的影片，有九把刀與柯震東最新合作、耗資3億台幣打造的奇幻動作片《功夫》；有劉冠廷、余香凝一天被迫連辦兩場婚禮的《雙囍》；也有張鈞甯追查連續殺人疑案的《匿殺》等華語電影。歐美影壇的大片則包括名著創意改編、瑪格羅比掛帥的《咆哮山莊》；奧斯卡影帝布蘭登費雪到日本演出的《日租家庭》；漫威「星爵」克里斯普瑞特最新科幻懸疑片《關鍵公敵》。為了滿足全家大小一起同樂的需求，動畫影片當然不可少，像是由NBA巨星史蒂芬柯瑞監製的《山羊巔峰》；入圍98屆奧斯卡最佳動畫片的《再見未來男孩》。較少在春節檔出現的泰國電影，今年也有一部《泰殺歌后戰》，描述娛樂圈新舊世代的交鋒，這些片子的上映時間、題材風格、賣點為何？下面一次幫讀者歸納出來。2026年2月6日上映：《關鍵公敵》／克里斯普瑞特、蕾貝卡弗格森主演2026年2月6日上映：《天眼浩劫》／傑森史塔森、寶提芮布雷斯納奇主演2026年2月6日上映《秒速5公分真人版》／松村北斗、高畑充希主演2026年2月13日上映：《日租家庭》／布蘭登費雪、柄本明、平岳大主演2026年2月13日上映：《咆哮山莊》／瑪格羅比、雅各艾洛迪主演2026年2月13日上映：《泰殺歌后戰》／查奎琳門恩、哈里特布阿約伊主演2026年2月13日上映：《山羊巔峰》／迦勒麥羅林、蓋柏莉尤恩聲音演出2026年2月13日上映：《再見未來男孩》／娜塔莉波曼、威爾法洛聲音主演2026年2月13日上映：《功夫》／戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨主演2026年2月13日上映：《匿殺》／彭昱暢、張鈞甯、黃曉明、王迅主演2026年2月17日上映：《雙囍》／劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華主演AI在人類的生活扮演的幫手角色已經越來越重要，如果有一天，連犯罪者是否定罪、處刑都由AI來決定、嫌犯可以自己為自己辯護，會讓案情真相更明朗，還是陷入更難以預測的結果？以漫威英雄片中「星爵」角色受到觀眾歡迎的克里斯普瑞特，在片中扮演洛杉磯的高階警探，某天發現自己突然淪為階下囚，被控為殺妻兇手，還碰到AI法官要定他的罪，不得不努力找出案情真相。《沙丘》、《不可能的任務》瑞典美人蕾貝卡弗格森就扮演這位只會出現在螢幕中、形象擬人化的AI法官，角色算是特別。全片節奏明快，也有動作場面，適合追求純娛樂性的觀眾。類 型：科幻、懸疑導 演：提默貝克曼比托夫主 演：克里斯普瑞特、蕾貝卡弗格森上映日：2026年2月6日跳水運動員出身的傑森史塔森，儘管領銜主演的動作片不太容易有過於大型的震撼場面，光是他個人的俐落身手，就已經吸引死忠粉絲一次又一次去戲院捧場。今年春節他的最新作品《天眼浩劫》在台推出，粉絲是否依然支持，值得拭目以待。他扮演一位隱居在蘇格蘭偏遠小島的男子，遠離現代社會不與外界接觸，卻在拯救一名落海的少女後，引發了一連串危機，並導致他的住處小島遭到襲擊，迫使他面對自己的過往並作出反擊。片中還有一些傑森史塔森從影以來、挑戰最大的水下動作片段，讓他直呼吃不消，也是今年春節觀眾進戲院、找刺激的選擇。類 型：動作、驚悚導 演：雷克羅曼沃主 演：傑森史塔森、寶提芮布雷斯納奇上映日：2026年2月6日日本動畫名導新海誠的經典之作翻拍為真人版，不僅還原度極高，也找來陣容堅強的實力派卡司，讓真人版的動人力量完全不比動畫原版遜色。被認為演技不俗、值得信賴的松村北斗扮演男主角，和同樣表現不弱的高畑充希對手戲精彩，他們扮演在小學相識的一對青梅竹馬友人，即使分隔兩地，也藉由信件延續彼此的情感，然而兩人最後交換的是一個再會的約定。時光飛逝，來到 2008 年，在未能交會的命運中，兩人過著各自的生活，是一段既恬淡又平靜、關於誓言的故事。資深演技派吉岡秀隆、宮崎葵的助陣，為片子增色不少。類 型：浪漫、文藝導 演：奧山由之主 演：松村北斗、高畑充希上映日：2026年2月6日布蘭登費雪自從拿下奧斯卡影帝的榮銜，並沒有因此增加在好萊塢大片的曝光度，倒是在這部於日本拍攝的小品文藝片，扮演一位在日本闖蕩7年仍無發揮的美國演員，夜晚看著萬家燈火倍感孤獨。某次接到工作又是普通的龍套演出，沒想到竟亂入活人葬禮還得跟著假哭，結束後收到名片寫著「家人可日租」，才發現原來世上還有這種服務。他意外展開全新事業，不是假扮新郎好成全新娘的幸福，或是化身記者採訪癡呆的老戲骨，就是偽裝父親讓女孩能進入好學校就讀。他逐漸太過投入，當每一段關係終將結束，不禁思索真實的情感是否錯付？題材有趣，風格溫馨。類 型：溫馨、文藝導 演：宮崎光代主 演：布蘭登費雪、炳本明、平岳大上映日：2026年2月13日不朽名著第N度改編上大銀幕，但經由《花漾女子》、《薩特本》導演艾莫芮德芬諾發揮創意改頭換面，變成「史上最性感」的一個版本，瑪格羅比、雅各艾洛迪扮演書中愛恨糾纏的無緣戀人，眼神、互動增加了不少性張力，儘管前所未見的表現方式，在歐美引起一些討論，但雅各與瑪格這一對澳洲出產的俊男美女，看起來仍是十分養眼，在西洋情人節與春節假期中，應該是頗為浪漫、激情的選擇，應該有眾多情侶觀眾熱烈捧場。雅各扮演瑪格父親撿回家的養子，被她的哥哥欺凌，卻和她墜入情網，本以為彼此情投意合，沒想到她竟然要嫁給鄰近的有錢少爺，氣得他離家出走、誓言要報復，讓他們的愛情終落得悲劇收場。類 型：激情、浪漫導 演：艾莫芮德芬諾主 演：瑪格羅比、雅各艾洛迪上映日：2026年2月13日泰國拍攝喜劇有獨到的搞笑祕方，本片聚焦於演藝圈的世代之爭。描述昔日紅極一時的傳奇天后為愛在事業巔峰急流勇退，淡出樂壇7年，卻慘遭男友詐騙，愛情與事業一夕歸零。為奪回掌聲與財富，她賭上一切準備華麗復出，不僅聯手3位Z世代超人氣「咧魔天團」，更邀來某位國際巨星重磅助陣。本以為是夢幻聯演，未料記者會現場澈底失控，演變成一場大型鎂光燈混戰。在這個流量為王、話題決定一切的時代，誰能操控輿論、笑到最後？華麗的場面與爆笑的情境，會是春節的另類選擇。類 型：喜趣、諷刺導 演：基特法童格安主 演：查奎臨門恩、妮紐佩丹卡奧上映日：2026年2月13日《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造，NBA巨星史蒂芬柯瑞監製的動畫喜劇，適合全家大小一起欣賞。主角是一隻年輕小山羊，雖然體型不大卻懷抱遠大夢想。牠意外獲得一次千載難逢的機會，能加入「職吼聯盟」挑戰最高榮譽，這是一項節奏超快、各種動物混合的高強度球類運動，向來由全世界最迅捷、最兇猛的動物稱霸。儘管牠的新隊友對於這隻小山羊的加入興趣缺缺，但牠決心顛覆這項運動的慣例，用行動證明：「小個子也能打出大場面！」柯瑞找來《怪奇物語》迦勒麥羅林為主角獻聲，台灣另會上映國語配音版本，則有毛加恩、呂政儒、李愷諺等球星客串助陣。類 型：動畫、喜劇導 演：泰瑞迪利海、亞當羅塞特主 演：迦勒麥羅林、蓋柏莉尤恩上映日：2026年2月13日動畫電影並不只適合小朋友，上個月下旬公布的奧斯卡入圍名單，本片風光提名最佳動畫片，正是成績突出的證明。主角小男孩來自和諧、科技先進的2932年，因為偷拿姊姊的跨時空彩虹斗篷，意外啟動時空旅行，墜落到了西元2075年的地球。此時地球面臨嚴重的環境生態危機，人類必須居住在受保護的圓頂建築內，並高度依賴機器人。他在這裡遇見了一個10歲的小女孩，是由AI機器人保姆照顧長大，她努力想幫小男孩尋找回家的方法，兩人與機器人守護者因而展開一場時空冒險，彼此情誼日漸深厚，卻終究得面臨告別的時刻，影后娜塔莉波曼、笑匠威爾法洛都參與了英語版的聲音演出。類 型：動畫、科幻導 演：烏果比安弗奴主 演：娜塔莉波曼、威爾法洛上映日：2026年2月13日九把刀改編自己的小說原作，老搭檔柯震東再度扮演高中男生，這一次卻是衰尾、不走運，還被小混混羞辱，無意中碰上隱藏在民間的絕頂高手戴立忍，因緣際會拜在他的門下成為弟子，而戴立忍自稱500年前和師父洪都拉斯、師妹小薰、師弟劉冠廷之間有糾結的恩怨，導致劉冠廷墮入邪道，彼此大戰了幾百年，到底是真有其事，還是另有隱情？九把刀作品一貫的「中二」元素，也還是不會缺少。曾莞婷助陣扮演王淨的媽媽，造型仍然性感、火辣，嚴藝文扮演邪惡議員，也頗有發揮。片中尚有對於武俠小說、劇集公式的致敬與諧諷，客串卡司更是星光熠熠，可是對觀眾而言，最大的賣點，絕對是3億台幣砸出來的特效與場面，在國片堪稱難得一見的氣派。類 型：武俠、奇幻導 演：九把刀主 演：戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨上映日：2026年2月13日張鈞甯與馬來西亞導演男友柯汶利再度聯手合作的新片，她改變過往的文藝戲路，扮演追查連續殺人案、鍥而不捨的女警，卻發現越追查越不見得能承受背後的黑暗。故事從15年前高中生女生慘遭權貴淩辱致死後開始說起，多年後這些背後操盤者接連慘死，曾目睹當年命案的男孩與在當警官的姊姊深入調查，才發現這不只是單純的復仇，讓人意外的元兇更使姊弟陷入未知的危機，導致驚人的結局。張鈞甯打戲不少，黃曉明也有激烈的動作場面，中國當紅小生彭昱暢則演她的弟弟，有親情對手戲，算是卡司強度與話題都不錯的娛樂電影。類 型：動作、懸疑導 演：柯汶利主 演：彭昱暢、張鈞甯、黃曉明、王迅上映日：2026年2月13日春節期間欣賞跟婚禮有關的影片，絕對喜氣洋洋，不過這部《孤味》導演許承傑的新片，卻是描述新郎劉冠廷為了爸媽庹宗華、楊貴媚離異多年，且不能共處，不得不同一天連辦兩場婚禮，而且還不能讓爸媽知道，讓婚顧9m88與伴郎蔡凡熙都忙得團團轉。一路配合、來自香港的新娘余香凝卻終於覺得委屈，忍不住有了情緒。周星馳喜劇中的常客田啟文，扮演余香凝的爸爸，難得展現正經的演技，頗為感人，楊貴媚、庹宗華也表現精采，成為一場演技大競賽。類 型：文藝、溫馨導 演：許承傑主 演：劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華上映日：2026年2月17日